10 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
REGIÃO CENTRAL

Incêndio em imóvel abandonado mobiliza bombeiros em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
reprodução
Viatura do Corpo de Bombeiros (imagem ilustrativa)
Viatura do Corpo de Bombeiros (imagem ilustrativa)

Um incêndio em uma residência abandonada mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta sexta-feira (10), no Centro de Taubaté. A ocorrência foi registrada por volta das 10h54, na rua Dr. Souza Alves.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao chegarem ao endereço, os bombeiros constataram que as chamas atingiam lixo acumulado no interior do imóvel. A rápida atuação da equipe impediu que o fogo se espalhasse para as construções vizinhas, evitando danos maiores na região central da cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi completamente controlado em pouco tempo. Após o trabalho de combate às chamas e de rescaldo, o imóvel foi deixado em condições seguras.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A ocorrência foi encerrada após a eliminação dos focos de incêndio e a avaliação da segurança do local.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários