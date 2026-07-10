Um incêndio em uma residência abandonada mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta sexta-feira (10), no Centro de Taubaté. A ocorrência foi registrada por volta das 10h54, na rua Dr. Souza Alves.
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Ao chegarem ao endereço, os bombeiros constataram que as chamas atingiam lixo acumulado no interior do imóvel. A rápida atuação da equipe impediu que o fogo se espalhasse para as construções vizinhas, evitando danos maiores na região central da cidade.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi completamente controlado em pouco tempo. Após o trabalho de combate às chamas e de rescaldo, o imóvel foi deixado em condições seguras.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A ocorrência foi encerrada após a eliminação dos focos de incêndio e a avaliação da segurança do local.