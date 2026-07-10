Uma operação conjunta da Polícia Militar Rodoviária e da Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), da Polícia Federal, resultou na apreensão de quase 350 quilos de drogas transportados em um veículo de passeio no município de Guarantã, no interior de São Paulo. O flagrante aconteceu na quinta-feira (9), durante uma fiscalização da Operação Impacto.

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De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, equipes do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) realizavam patrulhamento quando decidiram abordar o automóvel para uma inspeção de rotina. Durante a vistoria, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes escondida no veículo.