Uma operação conjunta da Polícia Militar Rodoviária e da Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), da Polícia Federal, resultou na apreensão de quase 350 quilos de drogas transportados em um veículo de passeio no município de Guarantã, no interior de São Paulo. O flagrante aconteceu na quinta-feira (9), durante uma fiscalização da Operação Impacto.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, equipes do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) realizavam patrulhamento quando decidiram abordar o automóvel para uma inspeção de rotina. Durante a vistoria, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes escondida no veículo.
Ao todo, foram apreendidos 334 tabletes de maconha e 15 pacotes de skank, droga derivada da cannabis com maior concentração de substâncias psicoativas. A carga totalizou 349 quilos de drogas.
O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Bauru, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tráfico de drogas.
Além da prisão, todo o entorpecente e o veículo utilizado no transporte da carga ilícita foram apreendidos e encaminhados para perícia, que dará continuidade às investigações para identificar a origem e o destino das drogas.