O Caminho da Fé foi oficializado como rota turística pelos estados de São Paulo e Minas Gerais até o Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba. O roteiro de peregrinação abrange mais de 70 cidades nos dois estados.
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A Lei 15.449/2026, que oficializa a rota, foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na quarta-feira (1º). O objetivo é estimular o desenvolvimento de atividades turísticas nos municípios por onde passa o trajeto.
A medida é inspirada no Caminho de Santiago de Compostela, que passa principalmente pela Espanha, França e Portugal, e visa impulsionar a nova rota turística direcionada ao turismo religioso, cultural e rural.
A lei foi criada para oficializar uma prática tradicional de peregrinos que, todos os anos, caminham partindo de diversas cidades de Minas Gerais e de São Paulo em direção ao Santuário Nacional de Aparecida.
Trechos da nova rota
Espalhados por diferentes regiões, os ramais, que são pontos alternativos de partida para os peregrinos, convergem para o ramal principal, que tem início em Águas da Prata (SP) e segue até Aparecida (SP).
O ramal principal atravessa municípios de São Paulo e de Minas Gerais. No estado mineiro, passa por Andradas, Borda da Mata, Brazópolis, Consolação, Estiva, Inconfidentes, Ouro Fino, Paraisópolis e Tocos do Moji. Já em São Paulo, o percurso inclui Águas da Prata, Campos do Jordão, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Potim e São Bento do Sapucaí, antes de chegar a Aparecida.
Em 2025, o número de romeiros na rodovia Presidente Dutra foi de aproximadamente 39 mil entre 1º e 12 de outubro, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O período abarcou o feriado nacional que celebra o Dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do país.
Atualmente, existem setas e sinalização no trajeto, implantadas pela Associação dos Amigos do Caminho da Fé, entidade sem fins lucrativos que auxilia os peregrinos. Também há indicação de pousadas, locais de descanso e de alimentação.
Com a oficialização do roteiro, os municípios poderão contar com o apoio dos programas oficiais para a estruturação, gestão e promoção dos atrativos turísticos.
No geral, a rota reúne um conjunto de cidades que mistura peregrinação, patrimônio religioso, natureza, montanha e estâncias turísticas. Aparecida, o grande destino final da peregrinação, é o principal polo de turismo religioso do país. Abriga o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, que atraiu cerca de 10,5 milhões de devotos em 2025.
O templo é considerado o maior santuário dedicado à Maria do mundo. Além da basílica, abriga um museu que conta a história da devoção à Padroeira do Brasil, um mirante, e a Sala das Promessas, que reúne artigos de testemunho de fé. A Capela das Velas é um dos locais mais procurados, onde turistas podem acender uma vela e pedir intercessão para Nossa Senhora Aparecida. O município ainda conta com a Passarela da Fé, que liga a Basílica Velha, do século 19, ao Santuário.