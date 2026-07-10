10 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PEREGRINAÇÃO

Caminho da Fé: rota até Santuário de Aparecida é oficializada

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Wikimedia Commons/CC0 1.0
Roteiro leva peregrinos até o Santuário Nacional de Aparecida
Roteiro leva peregrinos até o Santuário Nacional de Aparecida

O Caminho da Fé foi oficializado como rota turística pelos estados de São Paulo e Minas Gerais até o Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba. O roteiro de peregrinação abrange mais de 70 cidades nos dois estados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Lei 15.449/2026, que oficializa a rota, foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na quarta-feira (1º). O objetivo é estimular o desenvolvimento de atividades turísticas nos municípios por onde passa o trajeto.

A medida é inspirada no Caminho de Santiago de Compostela, que passa principalmente pela Espanha, França e Portugal, e visa impulsionar a nova rota turística direcionada ao turismo religioso, cultural e rural.

A lei foi criada para oficializar uma prática tradicional de peregrinos que, todos os anos, caminham partindo de diversas cidades de Minas Gerais e de São Paulo em direção ao Santuário Nacional de Aparecida.

Trechos da nova rota

Espalhados por diferentes regiões, os ramais, que são pontos alternativos de partida para os peregrinos, convergem para o ramal principal, que tem início em Águas da Prata (SP) e segue até Aparecida (SP).

O ramal principal atravessa municípios de São Paulo e de Minas Gerais. No estado mineiro, passa por Andradas, Borda da Mata, Brazópolis, Consolação, Estiva, Inconfidentes, Ouro Fino, Paraisópolis e Tocos do Moji. Já em São Paulo, o percurso inclui Águas da Prata, Campos do Jordão, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Potim e São Bento do Sapucaí, antes de chegar a Aparecida.

Em 2025, o número de romeiros na rodovia Presidente Dutra foi de aproximadamente 39 mil entre 1º e 12 de outubro, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O período abarcou o feriado nacional que celebra o Dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do país.

Atualmente, existem setas e sinalização no trajeto, implantadas pela Associação dos Amigos do Caminho da Fé, entidade sem fins lucrativos que auxilia os peregrinos. Também há indicação de pousadas, locais de descanso e de alimentação.

Com a oficialização do roteiro, os municípios poderão contar com o apoio dos programas oficiais para a estruturação, gestão e promoção dos atrativos turísticos.

No geral, a rota reúne um conjunto de cidades que mistura peregrinação, patrimônio religioso, natureza, montanha e estâncias turísticas. Aparecida, o grande destino final da peregrinação, é o principal polo de turismo religioso do país. Abriga o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, que atraiu cerca de 10,5 milhões de devotos em 2025.

O templo é considerado o maior santuário dedicado à Maria do mundo. Além da basílica, abriga um museu que conta a história da devoção à Padroeira do Brasil, um mirante, e a Sala das Promessas, que reúne artigos de testemunho de fé. A Capela das Velas é um dos locais mais procurados, onde turistas podem acender uma vela e pedir intercessão para Nossa Senhora Aparecida. O município ainda conta com a Passarela da Fé, que liga a Basílica Velha, do século 19, ao Santuário.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários