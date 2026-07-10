O Caminho da Fé foi oficializado como rota turística pelos estados de São Paulo e Minas Gerais até o Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba. O roteiro de peregrinação abrange mais de 70 cidades nos dois estados.

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A Lei 15.449/2026, que oficializa a rota, foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na quarta-feira (1º). O objetivo é estimular o desenvolvimento de atividades turísticas nos municípios por onde passa o trajeto.