10 de julho de 2026
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ACIDENTE

AGORA: Engavetamento em Taubaté deixa uma pessoa ferida na Dutra

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Image ilustrativa
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Um engavetamento envolvendo um carro de passeio, uma carreta e um caminhão deixou uma pessoa ferida na Via Dutra, em Taubaté.

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O acidente ocorreu no km 112,400, sentido norte, por volta das 8h14, segundo informações da CCR RioSP. 

Não houve necessidade de interdição de faixas da pista expressa. Os veículos permaneceram no acostamento.

Uma vítima, ocupante do automóvel, sofreu ferimentos moderados e foi removida para o Hospital Regional de Taubaté.

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