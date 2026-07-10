Um engavetamento envolvendo um carro de passeio, uma carreta e um caminhão deixou uma pessoa ferida na Via Dutra, em Taubaté.

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O acidente ocorreu no km 112,400, sentido norte, por volta das 8h14, segundo informações da CCR RioSP.