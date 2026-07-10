Morreu nesta quinta-feira (9), Ali Hussein Masri, ex-diretor, ex-vice-presidente e conselheiro da ACIT (Associação Comercial e Industrial de Taubaté). A informação foi divulgada pela própria entidade por meio de uma nota de pesar nas redes sociais.

Em comunicado, a ACIT destacou a trajetória de Ali Hussein Masri e afirmou que sua dedicação e compromisso marcaram a história da instituição.

“Sua dedicação e compromisso marcaram a história da ACIT, deixando um legado que será lembrado com respeito e gratidão”, diz um trecho da nota.