10 de julho de 2026
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MORTE

Ex-vice-presidente da ACIT, Ali Hussein Masri morre em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Ali Hussein Masri
Ali Hussein Masri

Morreu nesta quinta-feira (9), Ali Hussein Masri, ex-diretor, ex-vice-presidente e conselheiro da ACIT (Associação Comercial e Industrial de Taubaté). A informação foi divulgada pela própria entidade por meio de uma nota de pesar nas redes sociais.

Em comunicado, a ACIT destacou a trajetória de Ali Hussein Masri e afirmou que sua dedicação e compromisso marcaram a história da instituição.

“Sua dedicação e compromisso marcaram a história da ACIT, deixando um legado que será lembrado com respeito e gratidão”, diz um trecho da nota.

A associação também manifestou solidariedade aos familiares e amigos neste momento de luto, desejando força e conforto a todos.

Nas redes sociais, empresários, associados e moradores de Taubaté lamentaram a morte de Ali Hussein Masri, prestando homenagens e mensagens de condolências à família.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte, velório ou sepultamento

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