Morreu nesta quinta-feira (9), Ali Hussein Masri, ex-diretor, ex-vice-presidente e conselheiro da ACIT (Associação Comercial e Industrial de Taubaté). A informação foi divulgada pela própria entidade por meio de uma nota de pesar nas redes sociais.
Em comunicado, a ACIT destacou a trajetória de Ali Hussein Masri e afirmou que sua dedicação e compromisso marcaram a história da instituição.
“Sua dedicação e compromisso marcaram a história da ACIT, deixando um legado que será lembrado com respeito e gratidão”, diz um trecho da nota.
A associação também manifestou solidariedade aos familiares e amigos neste momento de luto, desejando força e conforto a todos.
Nas redes sociais, empresários, associados e moradores de Taubaté lamentaram a morte de Ali Hussein Masri, prestando homenagens e mensagens de condolências à família.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte, velório ou sepultamento