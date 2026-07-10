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MORTE

Adolescente de 13 anos morre e comove comunidade escolar em Guará

Por Leandro Vaz | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Fellipe Monteiro Ferreira, de 13 anos
Fellipe Monteiro Ferreira, de 13 anos

A morte do adolescente Luís Fellipe Monteiro Ferreira, de 13 anos, causou grande comoção em Guaratinguetá nesta sexta-feira (10). O estudante faleceu no Hospital Regional de Taubaté.

Luís Fellipe era aluno do Colégio Fonte, onde era descrito por colegas, professores e colaboradores como um estudante querido e exemplar. Em nota de pesar, a instituição lamentou a perda e prestou solidariedade aos familiares e amigos.

Nas redes sociais, dezenas de pessoas manifestaram mensagens de apoio à família. Professores, amigos e moradores destacaram a educação, o carinho e a alegria do adolescente, além de desejar conforto aos pais neste momento de luto.

O velório é realizado no Cemitério do Pedregulho, em Guaratinguetá. O sepultamento está marcado para a manhã desta sexta-feira (10), no mesmo local.

Até o momento, a causa da morte não foi divulgada oficialmente.

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