A morte do adolescente Luís Fellipe Monteiro Ferreira, de 13 anos, causou grande comoção em Guaratinguetá nesta sexta-feira (10). O estudante faleceu no Hospital Regional de Taubaté.

Luís Fellipe era aluno do Colégio Fonte, onde era descrito por colegas, professores e colaboradores como um estudante querido e exemplar. Em nota de pesar, a instituição lamentou a perda e prestou solidariedade aos familiares e amigos.

Nas redes sociais, dezenas de pessoas manifestaram mensagens de apoio à família. Professores, amigos e moradores destacaram a educação, o carinho e a alegria do adolescente, além de desejar conforto aos pais neste momento de luto.