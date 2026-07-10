Uma ocorrência com um balão no bairro Jardim Augusta, em São José dos Campos, interrompeu o fornecimento de energia elétrica para residências da região na quinta-feira (9).
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O balão atingiu a fiação de uma das linhas de transmissão, provocando um curto-circuito. Imagens feitas por populares mostram a estrutura em chamas.
De acordo com a EDP, houve o acionamento da concessionária e equipes estiveram no local para restabelecer o fornecimento.
Em nota enviada a OVALE, a concessionária "alerta para os riscos de soltar balões, que, ao atingirem a rede elétrica, podem causar sérios acidentes, curto-circuito e incêndios, afetando residências, estabelecimentos comerciais, áreas de vegetação e até serviços essenciais, como hospitais e escolas. Além disso, a prática é considerada crime ambiental, conforme previsto na Lei nº 9.605/98. Fabricar, comercializar, transportar ou soltar balões pode resultar em multa e pena de prisão de um a três anos."