Uma ocorrência com um balão no bairro Jardim Augusta, em São José dos Campos, interrompeu o fornecimento de energia elétrica para residências da região na quinta-feira (9).

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O balão atingiu a fiação de uma das linhas de transmissão, provocando um curto-circuito. Imagens feitas por populares mostram a estrutura em chamas.