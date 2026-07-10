10 de julho de 2026
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PERIGO

VÍDEO: Queda de balão deixa casas sem luz em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Balão atinge fiação de linha de transmissão de energia elétrica
Balão atinge fiação de linha de transmissão de energia elétrica

Uma ocorrência com um balão no bairro Jardim Augusta, em São José dos Campos, interrompeu o fornecimento de energia elétrica para residências da região na quinta-feira (9).

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O balão atingiu a fiação de uma das linhas de transmissão, provocando um curto-circuito. Imagens feitas por populares mostram a estrutura em chamas.

De acordo com a EDP, houve o acionamento da concessionária e equipes estiveram no local para restabelecer o fornecimento.

Em nota enviada a OVALE, a concessionária "alerta para os riscos de soltar balões, que, ao atingirem a rede elétrica, podem causar sérios acidentes, curto-circuito e incêndios, afetando residências, estabelecimentos comerciais, áreas de vegetação e até serviços essenciais, como hospitais e escolas. Além disso, a prática é considerada crime ambiental, conforme previsto na Lei nº 9.605/98. Fabricar, comercializar, transportar ou soltar balões pode resultar em multa e pena de prisão de um a três anos."

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