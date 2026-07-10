A sexta-feira (10) começou com temperaturas baixas em diversas regiões do estado de São Paulo, mas a previsão indica mudança no decorrer do dia. De acordo com os meteorologistas, uma massa de ar seco mantém o tempo estável, garantindo predomínio de sol entre poucas nuvens e ausência de chuva em praticamente todo o território paulista.
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Durante a madrugada, não houve registro de chuva no estado. O frio foi acompanhado pela formação de nevoeiro e neblina, principalmente na faixa sul paulista. Os fenômenos, no entanto, tendem a desaparecer ao longo da manhã com o aumento da temperatura provocado pelo aquecimento natural do dia.
Os menores registros de temperatura foram observados em Itirapina, com 3,5°C, Corumbataí, com 3,7°C, e Campos do Jordão, que marcou 4,5°C, segundo dados do CIIAGRO e do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
No interior paulista, as temperaturas mínimas ficaram entre 10°C e 16°C, enquanto nas áreas mais elevadas do sul e sudeste os termômetros permaneceram abaixo dos 10°C. Já na Região Metropolitana de São Paulo, no Vale do Paraíba e no Litoral Norte, as mínimas variaram entre 16°C e 22°C.
À tarde, o cenário será bem diferente. As máximas devem atingir entre 30°C e 34°C nas regiões oeste, noroeste e norte do estado. Na região central, os termômetros devem marcar entre 27°C e 30°C, enquanto na faixa leste, incluindo o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, as temperaturas ficarão entre 22°C e 27°C.
Baixa umidade relativa do ar
Outro ponto de atenção é a queda da umidade relativa do ar. Nas regiões central e norte do estado, os índices podem variar entre 25% e 40%, condição considerada de atenção e que favorece o aumento do risco de queimadas.
No sul paulista, a umidade deve permanecer entre 40% e 55%, enquanto no litoral e na faixa leste os índices variam entre 60% e 80%, influenciados pela umidade vinda do Oceano Atlântico.
Especialistas recomendam que a população reforce a hidratação ao longo do dia, evite atividades físicas intensas nos horários mais quentes e mantenha os ambientes umidificados sempre que possível. O tempo seco também exige cuidados extras com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.
Sem previsão de chuva para esta sexta-feira, o tempo firme deve favorecer atividades ao ar livre, mas a combinação entre calor durante a tarde e baixa umidade exige atenção para preservar a saúde e evitar focos de incêndio em áreas de vegetação.