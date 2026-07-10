A sexta-feira (10) começou com temperaturas baixas em diversas regiões do estado de São Paulo, mas a previsão indica mudança no decorrer do dia. De acordo com os meteorologistas, uma massa de ar seco mantém o tempo estável, garantindo predomínio de sol entre poucas nuvens e ausência de chuva em praticamente todo o território paulista.

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Durante a madrugada, não houve registro de chuva no estado. O frio foi acompanhado pela formação de nevoeiro e neblina, principalmente na faixa sul paulista. Os fenômenos, no entanto, tendem a desaparecer ao longo da manhã com o aumento da temperatura provocado pelo aquecimento natural do dia.