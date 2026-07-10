Duas mulheres ficaram feridas após um grave acidente de trânsito registrado na madrugada desta sexta-feira (10), no bairro Jardim Satélite, região sul de São José dos Campos. O carro em que elas estavam colidiu contra um muro e, em seguida, atingiu uma árvore, deixando as ocupantes presas às ferragens.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta da 1h20, na rua José Guilherme de Almeida. Equipes de resgate foram mobilizadas rapidamente para prestar atendimento às vítimas.
No local, os bombeiros realizaram o trabalho de desencarceramento das duas mulheres, que não conseguiam sair do veículo devido aos danos provocados pelo impacto da batida.
A vítima em estado mais grave, uma mulher de 26 anos, recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros com o apoio do médico do Grau (Grupo de Resgate e Atenção às Urgências). Já a segunda ocupante, de 20 anos, foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Após os primeiros atendimentos, ambas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial, onde permaneceram sob cuidados médicos. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas.
As circunstâncias que provocaram o acidente ainda deverão ser apuradas pelas autoridades.