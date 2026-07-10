Duas mulheres ficaram feridas após um grave acidente de trânsito registrado na madrugada desta sexta-feira (10), no bairro Jardim Satélite, região sul de São José dos Campos. O carro em que elas estavam colidiu contra um muro e, em seguida, atingiu uma árvore, deixando as ocupantes presas às ferragens.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta da 1h20, na rua José Guilherme de Almeida. Equipes de resgate foram mobilizadas rapidamente para prestar atendimento às vítimas.