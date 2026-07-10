10 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ATO INFRACIONAL

Adolescente acusado de homicídio é preso em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um adolescente procurado pela Justiça por homicídio foi localizado e apreendido em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. A ação ocorreu na manhã de quarta-feira (8), por policiais da Rocam que patrulhavam o bairro Alto das Almas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe abordou o jovem e constatou a existência de um mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado ao plantão local, onde permaneceu apreendido, à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários