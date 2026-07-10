Um adolescente procurado pela Justiça por homicídio foi localizado e apreendido em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. A ação ocorreu na manhã de quarta-feira (8), por policiais da Rocam que patrulhavam o bairro Alto das Almas.

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A equipe abordou o jovem e constatou a existência de um mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor.