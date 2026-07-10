10 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Filho grava agressões e companheiro da mãe é preso em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica em Cruzeiro. A ocorrência foi registrada na manhã de quinta-feira (9), após acionamento da polícia via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

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No local, a vítima relatou as agressões sofridas pelo companheiro e apresentou um vídeo gravado por seu filho, que comprovava os fatos.

O agressor foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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