Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica em Cruzeiro. A ocorrência foi registrada na manhã de quinta-feira (9), após acionamento da polícia via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

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No local, a vítima relatou as agressões sofridas pelo companheiro e apresentou um vídeo gravado por seu filho, que comprovava os fatos.