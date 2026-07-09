Um segundo balão caiu em São José dos Campos nesta quinta-feira (9), desta vez à noite, provocando momentos de tensão entre moradores e motoristas na região dos bairros Jardim Paulista e Monte Castelo.
De acordo com testemunhas, o balão de grandes proporções caiu nas proximidades do cruzamento da Avenida Genésio Bernardinelli Tarantino com a Avenida Samuel Wainer. Parte da estrutura atingiu uma loja de veículos localizada ao lado de um posto de combustíveis, enquanto o pavio caiu sobre uma torre de transmissão de energia elétrica, provocando um princípio de incêndio na fiação.
A cena impressionou quem passava pelo local. Vídeos gravados por moradores mostram as chamas na rede elétrica e o balão caído na região. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e outros órgãos de emergência foram acionadas para atender a ocorrência.
Por causa do risco e da atuação das equipes, motoristas foram orientados a evitar o trecho, que registrou congestionamento.
Este foi o segundo registro de queda de balão em São José dos Campos no mesmo dia. Durante a tarde, um balão caiu na região do Banhado e mobilizou a Defesa Civil do Estado. Segundo o órgão, a equipe de plantão acompanhou a ocorrência à distância e constatou que o balão caiu em uma área de turfa de difícil acesso, sem provocar propagação de fogo ou outros impactos.
A Defesa Civil informou ainda que outro balão também foi avistado caindo nas proximidades da região durante a tarde.
As autoridades reforçam que soltar balões é crime ambiental. Além de representar risco de incêndios em áreas de vegetação, residências e redes elétricas, a prática também coloca em perigo a segurança da aviação e pode causar acidentes graves.