09 de julho de 2026
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FOGO

URGENTE: Balão cai em SJC e assusta ao atingir rede elétrica

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Balão caiu na rede elétrica
Balão caiu na rede elétrica

Um segundo balão caiu em São José dos Campos nesta quinta-feira (9), desta vez à noite, provocando momentos de tensão entre moradores e motoristas na região dos bairros Jardim Paulista e Monte Castelo.

De acordo com testemunhas, o balão de grandes proporções caiu nas proximidades do cruzamento da Avenida Genésio Bernardinelli Tarantino com a Avenida Samuel Wainer. Parte da estrutura atingiu uma loja de veículos localizada ao lado de um posto de combustíveis, enquanto o pavio caiu sobre uma torre de transmissão de energia elétrica, provocando um princípio de incêndio na fiação.

A cena impressionou quem passava pelo local. Vídeos gravados por moradores mostram as chamas na rede elétrica e o balão caído na região. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e outros órgãos de emergência foram acionadas para atender a ocorrência.

Por causa do risco e da atuação das equipes, motoristas foram orientados a evitar o trecho, que registrou congestionamento.

Este foi o segundo registro de queda de balão em São José dos Campos no mesmo dia. Durante a tarde, um balão caiu na região do Banhado e mobilizou a Defesa Civil do Estado. Segundo o órgão, a equipe de plantão acompanhou a ocorrência à distância e constatou que o balão caiu em uma área de turfa de difícil acesso, sem provocar propagação de fogo ou outros impactos.

A Defesa Civil informou ainda que outro balão também foi avistado caindo nas proximidades da região durante a tarde.

As autoridades reforçam que soltar balões é crime ambiental. Além de representar risco de incêndios em áreas de vegetação, residências e redes elétricas, a prática também coloca em perigo a segurança da aviação e pode causar acidentes graves.

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