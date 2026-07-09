Um segundo balão caiu em São José dos Campos nesta quinta-feira (9), desta vez à noite, provocando momentos de tensão entre moradores e motoristas na região dos bairros Jardim Paulista e Monte Castelo.

De acordo com testemunhas, o balão de grandes proporções caiu nas proximidades do cruzamento da Avenida Genésio Bernardinelli Tarantino com a Avenida Samuel Wainer. Parte da estrutura atingiu uma loja de veículos localizada ao lado de um posto de combustíveis, enquanto o pavio caiu sobre uma torre de transmissão de energia elétrica, provocando um princípio de incêndio na fiação.

A cena impressionou quem passava pelo local. Vídeos gravados por moradores mostram as chamas na rede elétrica e o balão caído na região. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e outros órgãos de emergência foram acionadas para atender a ocorrência.