Campos Elíseos

A empresa Fasul, de Mogi das Cruzes (SP), "iniciou a preparação do terreno com a mobilização do canteiro de obras no local e o recebimento das primeiras aduelas de concreto que irão compor o sistema de drenagem" do Campos Elíseos. A informação foi repassada pela Prefeitura de Taubaté à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Bilili de Angelis (PP).

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Obra

"A próxima etapa técnica prevê o início das escavações", informou a Prefeitura. Na região do bairro Campos Elíseos será feito parque alagável, bacia de detenção e substituição da rede de macrodrenagem. A empresa receberá R$ 11,4 milhões, sendo R$ 8,5 milhões do Fehidro (Fundo Estadual dos Recursos Hídricos) e R$ 2,9 milhões do município. O prazo para execução do serviço é de 12 meses.