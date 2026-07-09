Campos Elíseos
A empresa Fasul, de Mogi das Cruzes (SP), "iniciou a preparação do terreno com a mobilização do canteiro de obras no local e o recebimento das primeiras aduelas de concreto que irão compor o sistema de drenagem" do Campos Elíseos. A informação foi repassada pela Prefeitura de Taubaté à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Bilili de Angelis (PP).
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Obra
"A próxima etapa técnica prevê o início das escavações", informou a Prefeitura. Na região do bairro Campos Elíseos será feito parque alagável, bacia de detenção e substituição da rede de macrodrenagem. A empresa receberá R$ 11,4 milhões, sendo R$ 8,5 milhões do Fehidro (Fundo Estadual dos Recursos Hídricos) e R$ 2,9 milhões do município. O prazo para execução do serviço é de 12 meses.
Avenida do Povo
Já as obras de macrodrenagem na Avenida do Povo tiveram início em junho. No local será feita a duplicação da rede de macrodrenagem e a adequação da rede de microdrenagem. Pela obra na avenida, a empresa Land Vale, de Jacareí, receberá R$ 10,2 milhões (R$ 5,48 milhões do Fehidro e R$ 4,74 milhões do município). O prazo para execução do serviço é de 9 meses.
Convênio
Essas duas obras, que custarão R$ 21,668 milhões, serão realizadas por meio de um convênio com o governo estadual, que repassará R$ 13,99 milhões via Fehidro. Os outros R$ 7,67 milhões serão aportados pela Prefeitura. As intervenções visam combater as enchentes nas duas regiões.