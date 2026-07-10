As inscrições para os seis concursos públicos da Prefeitura de Taubaté começaram nesta quinta-feira (10), após a publicação dos editais no Diário Oficial do Município. Ao todo, são oferecidas 239 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que chegam a R$ 13.962,62, um dos principais atrativos da seleção.
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Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de agosto, exclusivamente pela internet. As provas objetivas estão previstas para 20 de setembro, e a taxa de inscrição varia entre R$ 56 e R$ 116, conforme o cargo escolhido.
As oportunidades contemplam áreas como saúde, educação, segurança pública, administração e serviços operacionais. Entre os destaques estão vagas para médicos de diversas especialidades, professores, Guarda Civil Municipal, arquitetos, engenheiros, enfermeiros e agentes comunitários de saúde.
Segundo a prefeitura, os concursos têm como objetivo reforçar o quadro de servidores em diferentes setores da administração municipal. Os editais completos, com os requisitos, etapas e cronograma, estão disponíveis no Diário Oficial do Município.
Serviço
Inscrições
- Período: de 10 de julho a 9 de agosto
- Forma de inscrição: pela internet
- Taxa: R$ 56 a R$ 116
- Prova objetiva: 20 de setembro
São 239 vagas distribuídas em seis concursos:
Concurso 1 – 42 vagas
- Braçal (2)
- Cuidador (1)
- Eletricista (4)
- Fiscal Técnico de Edificações (1)
- Inspetor de Alunos (20)
- Operador de Máquina – Equipamento Pesado (5)
- Orientador Social (1)
- Técnico em Farmácia (1)
- Técnico em Saúde Bucal (1)
- Técnico em Segurança do Trabalho (1)
- Técnico de Enfermagem (1)
- Técnico de Necrópsia (1)
- Técnico de Prótese Dentária (1)
- Técnico em Saúde Pública (1)
- Técnico em Veterinária (1)
Concurso 2 – 30 vagas
- Guarda Civil Municipal – 3ª Classe (30)
Concurso 3 – 9 vagas
- Agente de Controle de Endemias (5)
- Agente Comunitário de Saúde (4)
Concurso 4 – 28 vagas
- Médicos de diversas especialidades
Concurso 5 – 46 vagas
- Analista de Recursos Humanos (2)
- Analista Técnico de Ouvidoria (1)
- Arquiteto (5)
- Assessor Técnico de Controladoria (1)
- Assistente Social (2)
- Dentista ESF/Especialista (4)
- Enfermeiro (1)
- Enfermeiro PSF (1)
- Engenheiro de Segurança do Trabalho (1)
- Executivo Público Contador (5)
- Executivo Público Economista (5)
- Executivo Público Gestor Público (5)
- Executivo Público Jurídico (5)
- Farmacêutico (1)
- Fisioterapeuta (1)
- Fonoaudiólogo (1)
- Médico Veterinário (1)
- Nutricionista (2)
- Psicólogo (1)
- Terapeuta Ocupacional (1)
Concurso 6 – 84 vagas
- Professor de Educação Infantil (6)
- Professor I (4)
- Professor III – Arte (40)
- Professor III – Educação Especial – Deficiência Intelectual (15)
- Professor III – História (2)
- Professor III – Matemática (3)
- Professor III – Ensino Religioso (1)
- Professor III – Teatro (1)
- Professor III – Ciências (1)
- Professor III – Educação Física (1)
- Professor III – Língua Portuguesa (4)
- Professor III – Geografia (1)
- Professor III – Educação Especial – TEA/Deficiência Intelectual (3)
- Professor III – Dança (Balé) (1)
- Professor III – Artes Plásticas (1)
Salários: de R$ 1.765,13 a R$ 13.962,62.