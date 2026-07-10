10 de julho de 2026
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OPORTUNIDADE

Taubaté abre concursos com salários de até R$ 13,9 mil

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
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PMT
Taubaté abre concursos com salários de até R$ 13,9 mil
Taubaté abre concursos com salários de até R$ 13,9 mil

As inscrições para os seis concursos públicos da Prefeitura de Taubaté começaram nesta quinta-feira (10), após a publicação dos editais no Diário Oficial do Município. Ao todo, são oferecidas 239 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que chegam a R$ 13.962,62, um dos principais atrativos da seleção.

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Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de agosto, exclusivamente pela internet. As provas objetivas estão previstas para 20 de setembro, e a taxa de inscrição varia entre R$ 56 e R$ 116, conforme o cargo escolhido.

As oportunidades contemplam áreas como saúde, educação, segurança pública, administração e serviços operacionais. Entre os destaques estão vagas para médicos de diversas especialidades, professores, Guarda Civil Municipal, arquitetos, engenheiros, enfermeiros e agentes comunitários de saúde.

Segundo a prefeitura, os concursos têm como objetivo reforçar o quadro de servidores em diferentes setores da administração municipal. Os editais completos, com os requisitos, etapas e cronograma, estão disponíveis no Diário Oficial do Município.

Serviço

Inscrições

  • Período: de 10 de julho a 9 de agosto
  • Forma de inscrição: pela internet
  • Taxa: R$ 56 a R$ 116
  • Prova objetiva: 20 de setembro

São 239 vagas distribuídas em seis concursos:

Concurso 1 – 42 vagas

  • Braçal (2)
  • Cuidador (1)
  • Eletricista (4)
  • Fiscal Técnico de Edificações (1)
  • Inspetor de Alunos (20)
  • Operador de Máquina – Equipamento Pesado (5)
  • Orientador Social (1)
  • Técnico em Farmácia (1)
  • Técnico em Saúde Bucal (1)
  • Técnico em Segurança do Trabalho (1)
  • Técnico de Enfermagem (1)
  • Técnico de Necrópsia (1)
  • Técnico de Prótese Dentária (1)
  • Técnico em Saúde Pública (1)
  • Técnico em Veterinária (1)

Concurso 2 – 30 vagas

  • Guarda Civil Municipal – 3ª Classe (30)

Concurso 3 – 9 vagas

  • Agente de Controle de Endemias (5)
  • Agente Comunitário de Saúde (4)

Concurso 4 – 28 vagas

  • Médicos de diversas especialidades

Concurso 5 – 46 vagas

  • Analista de Recursos Humanos (2)
  • Analista Técnico de Ouvidoria (1)
  • Arquiteto (5)
  • Assessor Técnico de Controladoria (1)
  • Assistente Social (2)
  • Dentista ESF/Especialista (4)
  • Enfermeiro (1)
  • Enfermeiro PSF (1)
  • Engenheiro de Segurança do Trabalho (1)
  • Executivo Público Contador (5)
  • Executivo Público Economista (5)
  • Executivo Público Gestor Público (5)
  • Executivo Público Jurídico (5)
  • Farmacêutico (1)
  • Fisioterapeuta (1)
  • Fonoaudiólogo (1)
  • Médico Veterinário (1)
  • Nutricionista (2)
  • Psicólogo (1)
  • Terapeuta Ocupacional (1)

Concurso 6 – 84 vagas

  • Professor de Educação Infantil (6)
  • Professor I (4)
  • Professor III – Arte (40)
  • Professor III – Educação Especial – Deficiência Intelectual (15)
  • Professor III – História (2)
  • Professor III – Matemática (3)
  • Professor III – Ensino Religioso (1)
  • Professor III – Teatro (1)
  • Professor III – Ciências (1)
  • Professor III – Educação Física (1)
  • Professor III – Língua Portuguesa (4)
  • Professor III – Geografia (1)
  • Professor III – Educação Especial – TEA/Deficiência Intelectual (3)
  • Professor III – Dança (Balé) (1)
  • Professor III – Artes Plásticas (1)

Salários: de R$ 1.765,13 a R$ 13.962,62.

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