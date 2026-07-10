As inscrições para os seis concursos públicos da Prefeitura de Taubaté começaram nesta quinta-feira (10), após a publicação dos editais no Diário Oficial do Município. Ao todo, são oferecidas 239 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que chegam a R$ 13.962,62, um dos principais atrativos da seleção.

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Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de agosto, exclusivamente pela internet. As provas objetivas estão previstas para 20 de setembro, e a taxa de inscrição varia entre R$ 56 e R$ 116, conforme o cargo escolhido.