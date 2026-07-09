As buscas pelo técnico de enfermagem Fábio Corrêa, desaparecido desde abril, chegaram ao fim com a localização do corpo da vítima. Os restos mortais foram encontrados enterrados em uma área de mata, e a Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do crime.
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O corpo foi localizado no bairro Vilatur, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A operação contou com o apoio de um cão farejador do Corpo de Bombeiros, que auxiliou as equipes durante as buscas.
De acordo com a investigação, informações obtidas por meio do rastreador do veículo da vítima ajudaram a delimitar a área onde o corpo foi encontrado. A partir desses dados, os policiais concentraram as buscas no local.
No dia do desaparecimento, o carro de Fábio Corrêa havia sido encontrado completamente carbonizado no município de Cabo Frio, também na Região dos Lagos.
A Polícia Civil continua apurando o caso para esclarecer a autoria, a motivação e as circunstâncias da morte do técnico de enfermagem.