As buscas pelo técnico de enfermagem Fábio Corrêa, desaparecido desde abril, chegaram ao fim com a localização do corpo da vítima. Os restos mortais foram encontrados enterrados em uma área de mata, e a Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do crime.

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O corpo foi localizado no bairro Vilatur, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A operação contou com o apoio de um cão farejador do Corpo de Bombeiros, que auxiliou as equipes durante as buscas.