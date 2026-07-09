Um homem de 59 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (9) após contratar os serviços de uma garota de programa (serviço de acompanhante) e não realizar o pagamento combinado, em Campos do Jordão.

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Segundo a Polícia Civil, para convencer a vítima de que receberia o dinheiro, ele teria se apresentado falsamente como funcionário de um conhecido hotel da cidade, alegando que o estabelecimento faria o pagamento por meio do setor financeiro.