09 de julho de 2026
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ESTELIONATO

Homem é preso após não pagar garota de programa em Campos

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Caso é investigado pela Polícia Civil de Campos do Jordão
Caso é investigado pela Polícia Civil de Campos do Jordão

Um homem de 59 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (9) após contratar os serviços de uma garota de programa (serviço de acompanhante) e não realizar o pagamento combinado, em Campos do Jordão.

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Segundo a Polícia Civil, para convencer a vítima de que receberia o dinheiro, ele teria se apresentado falsamente como funcionário de um conhecido hotel da cidade, alegando que o estabelecimento faria o pagamento por meio do setor financeiro.

A prisão ocorreu durante ações da Operação Inverno, que reforça o policiamento na estância turística durante a alta temporada.

De acordo com as investigações iniciais, a vítima contou que conheceu o suspeito por meio de uma plataforma digital voltada à contratação de acompanhantes. Durante a conversa, o homem teria afirmado trabalhar em um hotel tradicional de Campos do Jordão, informação usada para transmitir confiança durante a negociação.

Serviço custou R$ 1.500

O encontro foi realizado e o serviço, avaliado em R$ 1.500, foi prestado. No entanto, após o atendimento, o suspeito não efetuou o pagamento. Conforme relato apresentado à polícia, ele informou que o valor seria quitado posteriormente pelo setor financeiro do hotel onde supostamente trabalhava.

Os investigadores entraram em contato com o estabelecimento e constataram que o homem não possuía qualquer vínculo empregatício com o hotel, confirmando que a informação utilizada durante a negociação era falsa.

Com base nos elementos reunidos, equipes da Polícia Civil localizaram o suspeito, que foi conduzido à delegacia e preso em flagrante por estelionato. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer completamente o caso e verificar se o homem utilizou o mesmo modo de agir para aplicar golpes contra outras pessoas.

A corporação também reforça a orientação para que vítimas de fraudes e golpes registrem boletim de ocorrência o quanto antes. Segundo a polícia, a comunicação rápida facilita a identificação dos responsáveis, contribui para a produção de provas e aumenta as chances de responsabilização criminal.

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