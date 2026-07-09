Um homem de 59 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (9) após contratar os serviços de uma garota de programa (serviço de acompanhante) e não realizar o pagamento combinado, em Campos do Jordão.
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Segundo a Polícia Civil, para convencer a vítima de que receberia o dinheiro, ele teria se apresentado falsamente como funcionário de um conhecido hotel da cidade, alegando que o estabelecimento faria o pagamento por meio do setor financeiro.
A prisão ocorreu durante ações da Operação Inverno, que reforça o policiamento na estância turística durante a alta temporada.
De acordo com as investigações iniciais, a vítima contou que conheceu o suspeito por meio de uma plataforma digital voltada à contratação de acompanhantes. Durante a conversa, o homem teria afirmado trabalhar em um hotel tradicional de Campos do Jordão, informação usada para transmitir confiança durante a negociação.
Serviço custou R$ 1.500
O encontro foi realizado e o serviço, avaliado em R$ 1.500, foi prestado. No entanto, após o atendimento, o suspeito não efetuou o pagamento. Conforme relato apresentado à polícia, ele informou que o valor seria quitado posteriormente pelo setor financeiro do hotel onde supostamente trabalhava.
Os investigadores entraram em contato com o estabelecimento e constataram que o homem não possuía qualquer vínculo empregatício com o hotel, confirmando que a informação utilizada durante a negociação era falsa.
Com base nos elementos reunidos, equipes da Polícia Civil localizaram o suspeito, que foi conduzido à delegacia e preso em flagrante por estelionato. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele permaneceu à disposição da Justiça.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer completamente o caso e verificar se o homem utilizou o mesmo modo de agir para aplicar golpes contra outras pessoas.
A corporação também reforça a orientação para que vítimas de fraudes e golpes registrem boletim de ocorrência o quanto antes. Segundo a polícia, a comunicação rápida facilita a identificação dos responsáveis, contribui para a produção de provas e aumenta as chances de responsabilização criminal.