A empresária Izabela Leite, de 30 anos, morreu na noite de quarta-feira (8), após permanecer internada por pouco mais de dois meses em estado grave. Ela estava hospitalizada desde que foi vítima de uma violenta agressão atribuída ao ex-companheiro. Com a morte da vítima, o caso passa a ser investigado como feminicídio consumado.

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A agressão ocorreu no dia 2 de maio, no Morro do Estado, em Niterói, no Rio de Janeiro. Segundo a Delegacia de Atendimento à Mulher, Izabela saiu com o ex-companheiro para um lanche e, durante o trajeto de carro, foi espancada. Ela sofreu graves lesões na cabeça, no tórax e em outras partes do corpo.