09 de julho de 2026
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FEMINICÍDIO

Izabela, 30 anos, morre após ser espancada pelo marido

Por Da Redação | Niteroi (RJ)
| Tempo de leitura: 1 min
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A empresária Izabela Leite, de 30 anos
A empresária Izabela Leite, de 30 anos

A empresária Izabela Leite, de 30 anos, morreu na noite de quarta-feira (8), após permanecer internada por pouco mais de dois meses em estado grave. Ela estava hospitalizada desde que foi vítima de uma violenta agressão atribuída ao ex-companheiro. Com a morte da vítima, o caso passa a ser investigado como feminicídio consumado.

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A agressão ocorreu no dia 2 de maio, no Morro do Estado, em Niterói, no Rio de Janeiro. Segundo a Delegacia de Atendimento à Mulher, Izabela saiu com o ex-companheiro para um lanche e, durante o trajeto de carro, foi espancada. Ela sofreu graves lesões na cabeça, no tórax e em outras partes do corpo.

As investigações apontam que a vítima permaneceu desacordada por várias horas antes de receber atendimento médico, fator que teria contribuído para o agravamento do quadro clínico. Ela foi encaminhada ao Hospital Estadual Azevedo Lima, onde permaneceu internada desde então.

Durante o tratamento, Izabela ficou 39 dias em coma. Em determinado momento, apresentou sinais de recuperação, chegando a abrir os olhos e a se comunicar por meio de piscadas. Apesar da melhora inicial, seu estado continuou crítico em razão da gravidade dos ferimentos, e ela morreu em decorrência das complicações.

O ex-companheiro da empresária foi preso no dia 7 de maio, cinco dias após o crime, e segue à disposição da Justiça. Com a confirmação da morte, a investigação passa a enquadrar o caso como feminicídio consumado.

Familiares relataram que Izabela já havia sofrido outras agressões durante o relacionamento, mas afirmam que os episódios anteriores não resultaram em medidas judiciais.

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