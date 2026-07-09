A influenciadora Kauana Bilhar, de 27 anos, morreu após cair do 27º andar de um edifício. As circunstâncias da queda ainda são investigadas pelas autoridades, que realizam perícia no apartamento para esclarecer como o caso aconteceu.
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O incidente ocorreu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A Polícia local apura diferentes hipóteses para determinar a dinâmica da queda e identificar o que levou à morte da modelo catarinense.
A mãe da influenciadora, Darla Bilhar, viajou ao país para acompanhar as investigações e prestar as últimas homenagens à filha. Pelas redes sociais, ela publicou mensagens de despedida durante o período de espera pela conclusão dos procedimentos oficiais.
Enquanto as investigações seguem em andamento, a família também enfrenta os trâmites necessários para trazer o corpo ao Brasil. O traslado depende da conclusão da perícia e da liberação pelas autoridades dos Emirados Árabes Unidos.
Após a emissão dos documentos exigidos, a expectativa é de que o corpo seja encaminhado para o Brasil, onde ocorrerá o velório e o sepultamento na cidade natal da influenciadora.