A influenciadora Kauana Bilhar, de 27 anos, morreu após cair do 27º andar de um edifício. As circunstâncias da queda ainda são investigadas pelas autoridades, que realizam perícia no apartamento para esclarecer como o caso aconteceu.

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O incidente ocorreu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A Polícia local apura diferentes hipóteses para determinar a dinâmica da queda e identificar o que levou à morte da modelo catarinense.