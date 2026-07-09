Uma jovem de 24 anos morreu na última terça-feira (7) após passar vários dias internada com graves complicações pulmonares. Familiares afirmam que ela fazia uso frequente de cigarros eletrônicos e associam o agravamento do quadro de saúde ao consumo do dispositivo.

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O caso ocorreu em Anápolis, em Goiás. A vítima, identificada como Aghda Gleicy, teve uma rápida piora no estado de saúde durante a internação. Segundo o companheiro, os pulmões da jovem sofreram um comprometimento severo, quadro que a família acredita estar relacionado ao uso de vape.