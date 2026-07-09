Um homem invadiu uma transportadora após entrar pelo telhado e acessar o prédio por uma janela. Antes de fugir, ele usou o banheiro, vestiu o uniforme da empresa com um crachá de um funcionário, fez uma refeição no local e levou diversos objetos, entre eles ferramentas, cabos de transmissão, uma mochila e até papel higiênico. O caso é investigado pela Polícia Civil.
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A invasão aconteceu no bairro Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo. Segundo as apurações, o suspeito percorreu as dependências da empresa sem ser impedido e aproveitou a estrutura do local antes de deixar o imóvel com os materiais furtados.
As investigações apontam que, antes de entrar na transportadora, o homem teria cometido um assalto em um restaurante vizinho. Conforme a polícia, ele roubou cerca de R$ 400 em dinheiro e também levou caixas de chocolate do estabelecimento.
Após deixar a transportadora, o suspeito fugiu e ainda não havia sido localizado até a última atualização do caso. A Polícia Civil segue investigando a ocorrência para identificar o autor e esclarecer toda a sequência dos crimes.