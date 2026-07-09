A investigação sobre um grupo conhecido como "serial killers da Mega-Sena" revelou uma motivação que surpreendeu as autoridades. De acordo com a Polícia Civil, os integrantes da organização criminosa acreditavam que poderiam receber números premiados da Mega-Sena por meio dos espíritos das vítimas assassinadas.

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O caso é investigado no Ceará, onde as apurações apontam que a crença fazia parte da doutrina adotada pelo grupo. Segundo os investigadores, os suspeitos associavam os homicídios a um suposto ritual que lhes permitiria obter combinações vencedoras da loteria.