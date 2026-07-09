Um jovem de 22 anos foi morto a tiros na noite de quinta-feira (8) após ser surpreendido por criminosos enquanto aguardava a chegada de um cliente. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos durante o transporte para o hospital. O caso será investigado pela Polícia Civil.
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O crime ocorreu em Ibiapina, no interior do Ceará. A vítima foi identificada como Eduardo Rodrigues Guimarães, integrante da banda de piseiro MTS no Beat. Além da carreira musical, ele havia adquirido recentemente um lava a jato no bairro São João, onde também trabalhava.
Segundo um amigo de Eduardo, que preferiu não se identificar, há indícios de que o jovem tenha sido atraído para uma emboscada. De acordo com o relato, um suposto cliente pediu que ele aguardasse um veículo por volta das 19h para realizar uma lavagem no dia seguinte.
Ainda conforme o amigo, Eduardo foi sozinho ao local combinado. Pouco depois, dois suspeitos chegaram em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos. O jovem ainda tentou fugir correndo, mas acabou sendo atingido e caiu.
A vítima foi socorrida, porém morreu dentro da ambulância antes de chegar ao hospital. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos autores nem sobre a motivação do crime. O caso segue sob investigação.