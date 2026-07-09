Um guarda civil metropolitano de 33 anos morreu na manhã de quarta-feira (8) após ser atingido por um disparo acidental efetuado pela arma de uma colega de corporação durante um patrulhamento. O tiro atingiu as costas do agente, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Polícia Civil e também é acompanhado pela Corregedoria-Geral da Guarda Civil Metropolitana.

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O incidente aconteceu na Rua Augusta, na região da Consolação, área central de São Paulo. A vítima, identificada como Fábio Pereira de Oliveira, conduzia a viatura, enquanto a guarda responsável pelo disparo estava no banco traseiro, atuando como apoio da equipe.