Um guarda civil metropolitano de 33 anos morreu na manhã de quarta-feira (8) após ser atingido por um disparo acidental efetuado pela arma de uma colega de corporação durante um patrulhamento. O tiro atingiu as costas do agente, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Polícia Civil e também é acompanhado pela Corregedoria-Geral da Guarda Civil Metropolitana.
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O incidente aconteceu na Rua Augusta, na região da Consolação, área central de São Paulo. A vítima, identificada como Fábio Pereira de Oliveira, conduzia a viatura, enquanto a guarda responsável pelo disparo estava no banco traseiro, atuando como apoio da equipe.
De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes seguiam para atender uma ocorrência no cruzamento das ruas Augusta e Caio Prado quando a viatura se envolveu em uma colisão durante uma tentativa de ultrapassagem.
Ainda conforme o registro policial, após a manobra brusca e o impacto da batida, a pistola da guarda disparou acidentalmente, atingindo Fábio nas costas. O agente foi levado à Santa Casa de São Paulo, mas morreu após dar entrada na unidade hospitalar. A colega envolvida ficou em estado de choque após o ocorrido.
O velório de Fábio Pereira está previsto para esta quinta-feira (9), no Cemitério do Araçá, em São Paulo. Em seguida, o corpo será encaminhado para Porto Rico, no Paraná, onde ocorrerá o sepultamento.
A Polícia Civil apreendeu a pistola calibre 9 milímetros utilizada pela agente. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial da Consolação como colisão de veículo e disparo acidental de arma de fogo.
Em nota, a Prefeitura de São Paulo lamentou a morte do guarda e prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana informou que instaurou um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias da ocorrência.