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TRAGÉDIA

Fábio, GCM de 33 anos, morre após levar tiro acidental de colega

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Fábio, GCM de 33 anos, morre após levar tiro acidental de colega
Fábio, GCM de 33 anos, morre após levar tiro acidental de colega

Um guarda civil metropolitano de 33 anos morreu na manhã de quarta-feira (8) após ser atingido por um disparo acidental efetuado pela arma de uma colega de corporação durante um patrulhamento. O tiro atingiu as costas do agente, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Polícia Civil e também é acompanhado pela Corregedoria-Geral da Guarda Civil Metropolitana.

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O incidente aconteceu na Rua Augusta, na região da Consolação, área central de São Paulo. A vítima, identificada como Fábio Pereira de Oliveira, conduzia a viatura, enquanto a guarda responsável pelo disparo estava no banco traseiro, atuando como apoio da equipe.

De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes seguiam para atender uma ocorrência no cruzamento das ruas Augusta e Caio Prado quando a viatura se envolveu em uma colisão durante uma tentativa de ultrapassagem.

Ainda conforme o registro policial, após a manobra brusca e o impacto da batida, a pistola da guarda disparou acidentalmente, atingindo Fábio nas costas. O agente foi levado à Santa Casa de São Paulo, mas morreu após dar entrada na unidade hospitalar. A colega envolvida ficou em estado de choque após o ocorrido.

O velório de Fábio Pereira está previsto para esta quinta-feira (9), no Cemitério do Araçá, em São Paulo. Em seguida, o corpo será encaminhado para Porto Rico, no Paraná, onde ocorrerá o sepultamento.

A Polícia Civil apreendeu a pistola calibre 9 milímetros utilizada pela agente. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial da Consolação como colisão de veículo e disparo acidental de arma de fogo.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo lamentou a morte do guarda e prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana informou que instaurou um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias da ocorrência.

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