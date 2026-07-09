A morte da professora Patrícia Almeida de Lima, de 49 anos, após complicações causadas por histoplasmose disseminada, aplasia de medula e septicemia, provocou protestos e levantou questionamentos sobre as condições sanitárias da escola onde ela trabalhava. A divulgação de imagens que mostram grande quantidade de pombos e acúmulo de sujeira intensificou a mobilização de pais, moradores e servidores, que cobram providências imediatas.

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O caso ocorreu na Escola Municipal Esmeralda Soares Neves, localizada na zona norte de Manaus. De acordo com o laudo médico, a docente morreu em decorrência de histoplasmose disseminada, doença provocada pelo fungo Histoplasma capsulatum, encontrado em locais contaminados por fezes de aves e morcegos, além de aplasia de medula e septicemia.