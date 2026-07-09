A morte da professora Patrícia Almeida de Lima, de 49 anos, após complicações causadas por histoplasmose disseminada, aplasia de medula e septicemia, provocou protestos e levantou questionamentos sobre as condições sanitárias da escola onde ela trabalhava. A divulgação de imagens que mostram grande quantidade de pombos e acúmulo de sujeira intensificou a mobilização de pais, moradores e servidores, que cobram providências imediatas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu na Escola Municipal Esmeralda Soares Neves, localizada na zona norte de Manaus. De acordo com o laudo médico, a docente morreu em decorrência de histoplasmose disseminada, doença provocada pelo fungo Histoplasma capsulatum, encontrado em locais contaminados por fezes de aves e morcegos, além de aplasia de medula e septicemia.
Após a repercussão da morte, vídeos e fotografias do ambiente escolar passaram a circular nas redes sociais, mostrando a presença de inúmeros pombos e sujeira acumulada nas proximidades das caixas d'água. Diante da situação, a Secretaria Municipal de Educação suspendeu as aulas e iniciou serviços de limpeza na unidade.
A divulgação do laudo e das imagens levou pais, moradores e funcionários a organizarem um protesto. Os manifestantes afirmam que a presença de pombos no local é um problema antigo e cobram ações definitivas para eliminar os riscos à saúde de estudantes e profissionais.
Além da limpeza, a comunidade pede que as aulas sejam transferidas temporariamente para outro espaço, caso a escola não apresente condições adequadas de segurança sanitária. Até o momento, a Semed ainda não havia se manifestado sobre as imagens divulgadas nem sobre as reivindicações apresentadas pelos manifestantes.