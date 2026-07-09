O São José oficializou a contratação do meio-campista Vitinho, de 36 anos, para reforçar a equipe na disputa da Copa Paulista. Com ampla experiência no futebol brasileiro, o jogador chega à Águia após acumular títulos e campanhas de destaque em diferentes competições nacionais e estaduais.

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Canhoto e com passagem vitoriosa pela Copa Paulista, Vitinho retorna ao torneio após conquistar o título da competição em 2021 pelo São Bernardo. Na campanha, marcou o gol que garantiu a classificação da equipe para a decisão, consolidando seu protagonismo na conquista.