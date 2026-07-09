O São José oficializou a contratação do meio-campista Vitinho, de 36 anos, para reforçar a equipe na disputa da Copa Paulista. Com ampla experiência no futebol brasileiro, o jogador chega à Águia após acumular títulos e campanhas de destaque em diferentes competições nacionais e estaduais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Canhoto e com passagem vitoriosa pela Copa Paulista, Vitinho retorna ao torneio após conquistar o título da competição em 2021 pelo São Bernardo. Na campanha, marcou o gol que garantiu a classificação da equipe para a decisão, consolidando seu protagonismo na conquista.
Ao ser apresentado pelo clube joseense, o meia destacou a motivação para vestir a camisa do São José e revelou que já conhecia a boa reputação da equipe.
“Na hora em que recebi o convite, fiquei muito feliz. Outros jogadores já tinham passado por aqui e falado muito bem do clube. Sei do crescimento do São José, da estrutura e de tudo que envolve o clube. Tem uma torcida fanática e venho aqui para vencer. Por onde passei, graças a Deus, conquistei acessos e também tenho o título da Copa Paulista, que foi muito importante para o São Bernardo. Agora estou aqui no São José para ajudar da melhor maneira", disse.
Ao longo da carreira, Vitinho conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro em 2019, além da Série A2 do Campeonato Paulista em 2021, ambas pelo São Bernardo. O atleta também levantou os troféus da Série D do Campeonato Brasileiro em 2011, pelo Tupi, e em 2015, pelo Botafogo-SP. Nas últimas temporadas, disputou a elite do Campeonato Paulista defendendo o São Bernardo.
O novo reforço também ressaltou a importância da combinação entre juventude e experiência no elenco comandado pelo São José. “Essa mescla de meninos mais novos com a gente, que tem mais experiência, é muito importante no futebol. Juntando a nossa vivência com a juventude que tem aqui, vejo grandes garotos no elenco.”
A estreia da Águia do Vale na Copa Paulista será no dia 20 de julho, quando visita o São Caetano, a partir das 15h, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.