Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (8) por descumprimento de medida protetiva e ameaça contra a ex-companheira, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na avenida Deputado Benedito Matarazzo, no Jardim Oswaldo Cruz, na região central da cidade.

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Segundo informações da Polícia Militar, equipes do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionadas após a vítima denunciar que vinha recebendo mensagens com conteúdo intimidatório e ameaçador enviadas pelo ex-companheiro.