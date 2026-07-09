Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (8) por descumprimento de medida protetiva e ameaça contra a ex-companheira, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na avenida Deputado Benedito Matarazzo, no Jardim Oswaldo Cruz, na região central da cidade.
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Segundo informações da Polícia Militar, equipes do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionadas após a vítima denunciar que vinha recebendo mensagens com conteúdo intimidatório e ameaçador enviadas pelo ex-companheiro.
Durante a abordagem, o suspeito admitiu aos policiais que havia enviado as mensagens. Ainda de acordo com a PM, ele revelou que conseguiu um emprego em um estabelecimento localizado ao lado do local de trabalho da vítima com o objetivo de acompanhar a rotina diária dela.
Os policiais também constataram que o homem já havia sido preso anteriormente por descumprimento de medida protetiva e responde a um processo pelo crime de roubo.
Diante da situação, o suspeito foi detido e encaminhado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José dos Campos, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.
O caso reforça a importância da denúncia em situações de violência contra a mulher e do cumprimento das medidas protetivas previstas na legislação brasileira para garantir a segurança das vítimas.