09 de julho de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

PM prende traficante com cocaína, crack e maconha em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Drogas apreendidas na zona norte de São José dos Campos
Drogas apreendidas na zona norte de São José dos Campos

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite de quarta-feira (8), durante uma operação da Força Tática do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), no bairro Alto da Ponte, na zona norte de São José dos Campos.

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De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento pela rua José Pereira Filho quando flagraram o suspeito vendendo drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir carregando uma sacola, enquanto o comprador permaneceu no local e foi abordado pelos policiais.

Durante a abordagem, o usuário confessou que havia ido ao ponto de venda para comprar cocaína. Em seguida, os policiais iniciaram o acompanhamento ao suspeito, que dispensou a sacola durante a fuga, mas acabou alcançado nas proximidades de um campo de futebol.

Com o homem, os policiais encontraram R$ 129 em dinheiro, um telefone celular e uma folha com anotações que, segundo a corporação, estavam relacionadas à atividade do tráfico de drogas.

Na sacola abandonada pelo suspeito foram apreendidas 65 porções de cocaína, 65 porções de maconha, 43 pedras de crack e R$ 9,30 em moedas.

Questionado pelos policiais, o homem confessou que comercializava os entorpecentes e afirmou que receberia R$ 100 pelo serviço.

Após a ocorrência, ele foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. Todo o material apreendido foi apresentado à autoridade policial e será utilizado na investigação.

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