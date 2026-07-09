Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite de quarta-feira (8), durante uma operação da Força Tática do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), no bairro Alto da Ponte, na zona norte de São José dos Campos.
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De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento pela rua José Pereira Filho quando flagraram o suspeito vendendo drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir carregando uma sacola, enquanto o comprador permaneceu no local e foi abordado pelos policiais.
Durante a abordagem, o usuário confessou que havia ido ao ponto de venda para comprar cocaína. Em seguida, os policiais iniciaram o acompanhamento ao suspeito, que dispensou a sacola durante a fuga, mas acabou alcançado nas proximidades de um campo de futebol.
Com o homem, os policiais encontraram R$ 129 em dinheiro, um telefone celular e uma folha com anotações que, segundo a corporação, estavam relacionadas à atividade do tráfico de drogas.
Na sacola abandonada pelo suspeito foram apreendidas 65 porções de cocaína, 65 porções de maconha, 43 pedras de crack e R$ 9,30 em moedas.
Questionado pelos policiais, o homem confessou que comercializava os entorpecentes e afirmou que receberia R$ 100 pelo serviço.
Após a ocorrência, ele foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. Todo o material apreendido foi apresentado à autoridade policial e será utilizado na investigação.