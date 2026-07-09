Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite de quarta-feira (8), durante uma operação da Força Tática do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), no bairro Alto da Ponte, na zona norte de São José dos Campos.

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De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento pela rua José Pereira Filho quando flagraram o suspeito vendendo drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir carregando uma sacola, enquanto o comprador permaneceu no local e foi abordado pelos policiais.