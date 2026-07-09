Uma operação da Polícia Militar Rodoviária resultou na apreensão de mais de quatro toneladas de maconha escondidas em um caminhão que transportava uma carga de painço, na rodovia Castello Branco, em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo. O flagrante ocorreu nesta quarta-feira (8), durante a Operação Impacto, e terminou com a prisão do motorista por tráfico de drogas.
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De acordo com a polícia, a equipe realizava fiscalização em frente à Base Operacional de Santa Cruz do Rio Pardo quando identificou um caminhão que apresentava irregularidades na fixação das placas de identificação. Diante da suspeita, os policiais iniciaram o acompanhamento do veículo e realizaram a abordagem nas proximidades do fim da rodovia.
Durante a vistoria na carreta, os agentes encontraram cerca de 4,2 mil tabletes de maconha escondidos em meio à carga de painço. A droga totalizou mais de quatro toneladas, configurando uma das maiores apreensões realizadas na região.
Segundo a corporação, o entorpecente apreendido representa um prejuízo estimado em R$ 8 milhões para o crime organizado, reforçando o impacto da ação policial no combate ao tráfico de drogas nas rodovias paulistas.
Após a apreensão, o caminhoneiro foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Ourinhos, onde permaneceu preso. O caso foi registrado como tráfico de drogas e será investigado pelas autoridades para identificar a origem e o destino da carga ilícita.
A Polícia Militar Rodoviária destacou que operações de fiscalização continuam sendo intensificadas nas principais rodovias do Estado de São Paulo com o objetivo de combater o tráfico de drogas, armas e outros crimes, aumentando a segurança para motoristas e usuários das estradas.