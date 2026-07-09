Uma operação da Polícia Militar Rodoviária resultou na apreensão de mais de quatro toneladas de maconha escondidas em um caminhão que transportava uma carga de painço, na rodovia Castello Branco, em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo. O flagrante ocorreu nesta quarta-feira (8), durante a Operação Impacto, e terminou com a prisão do motorista por tráfico de drogas.

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De acordo com a polícia, a equipe realizava fiscalização em frente à Base Operacional de Santa Cruz do Rio Pardo quando identificou um caminhão que apresentava irregularidades na fixação das placas de identificação. Diante da suspeita, os policiais iniciaram o acompanhamento do veículo e realizaram a abordagem nas proximidades do fim da rodovia.