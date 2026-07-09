A investigação sobre o feminicídio de Viviane Maria da Silva Vicente, 24 anos, em Guaratinguetá, revelou detalhes que reforçam a suspeita de premeditação por parte do marido da vítima, Roque Aquino de Jesus, 27 anos.

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Segundo a Polícia Civil, ele tentou enganar familiares durante todo o dia em que a jovem foi encontrada morta e, em seguida, fugiu para o Ceará, onde acabou preso dois dias depois.