09 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BALNEABILIDADE

Litoral Norte tem 20 praias impróprias neste feriado; Confira

Por Da redação | LITORAL NORTE
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Cetesb
Praias impróprias no Litoral Norte de São Paulo
Praias impróprias no Litoral Norte de São Paulo

De acordo com o novo boletim da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), o Litoral Norte tem 20 praias consideradas impróprias para banho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A classificação é feita com base na quantidade de bactérias encontradas na água em nível superior ao considerado seguro, com potencial de causar doenças como gastroenterite e infecções graves de pele.

A contaminação ocorre por esgoto ou por detritos trazidos pelas chuvas. Os locais devem ser evitados e estão demarcados pela bandeira vermelha da Cetesb com indicação válida até a emissão do próximo boletim em 17 de julho.

Confira a lista de praias: 

Ilhabela: Armação, Pinto, Sino, Siriúba, Itaquanduba, Itaguaçu, Praia Grande;

São Sebastião: São Francisco, Pontal da Cruz, Deserta, Porto Grande;

Ubatuba: Itaguá (dois pontos), Perequê-Mirim, Dura;

Caraguatatuba: Cocanha, Centro, Indaiá, Palmeiras, Prainha;

E

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários