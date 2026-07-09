De acordo com o novo boletim da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), o Litoral Norte tem 20 praias consideradas impróprias para banho.

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A classificação é feita com base na quantidade de bactérias encontradas na água em nível superior ao considerado seguro, com potencial de causar doenças como gastroenterite e infecções graves de pele.