De acordo com o novo boletim da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), o Litoral Norte tem 20 praias consideradas impróprias para banho.
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A classificação é feita com base na quantidade de bactérias encontradas na água em nível superior ao considerado seguro, com potencial de causar doenças como gastroenterite e infecções graves de pele.
A contaminação ocorre por esgoto ou por detritos trazidos pelas chuvas. Os locais devem ser evitados e estão demarcados pela bandeira vermelha da Cetesb com indicação válida até a emissão do próximo boletim em 17 de julho.
Confira a lista de praias:
Ilhabela: Armação, Pinto, Sino, Siriúba, Itaquanduba, Itaguaçu, Praia Grande;
São Sebastião: São Francisco, Pontal da Cruz, Deserta, Porto Grande;
Ubatuba: Itaguá (dois pontos), Perequê-Mirim, Dura;
Caraguatatuba: Cocanha, Centro, Indaiá, Palmeiras, Prainha;