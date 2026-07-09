A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 40 anos encontrado em um galpão desativado na região central de Piquete. O caso, que inicialmente era tratado como desaparecimento, passou a ser investigado como homicídio qualificado por motivo fútil após a localização do corpo e o avanço das diligências.
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A vítima foi identificada como João Paulo de Faria, conhecido como "Moita". Segundo o boletim de ocorrência, ele estava desaparecido desde a tarde do dia 1º de julho e foi encontrado morto em um imóvel abandonado na rua Antonio Pereira, em uma área pertencente à Imbel, onde funcionava a antiga Padaria do Hugo.
De acordo com a Polícia Civil, o local era frequentemente utilizado por pessoas em situação de vulnerabilidade. A família da vítima chegou a procurar hospitais e registrar o desaparecimento antes da confirmação da morte.
Polícia encontrou cenário da agressão
Durante a investigação, os policiais localizaram um possível cenário da agressão na avenida General Waldemar Britto de Aquino, na região conhecida como Praça do Jambeiro. A perícia encontrou manchas de sangue em um banco, em um poste e no chão da praça.
No local também foi apreendido um bloco de pedra de aproximadamente 23 centímetros com vestígios de sangue, que será submetido à perícia. A principal linha de investigação considera que o objeto pode ter sido utilizado na agressão que provocou a morte de João Paulo.
Os peritos também encontraram marcas de sangue na entrada do galpão onde o corpo foi localizado. A análise inicial aponta que a vítima pode ter caminhado ferida até o imóvel, onde morreu. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Guaratinguetá para exames necroscópicos e reconhecimento oficial.
Polícia suspeita de morte por motivo fútil
Com os elementos reunidos durante as investigações, a Polícia Civil atualizou o boletim de ocorrência no dia 8 de julho, alterando a natureza do caso de desaparecimento para homicídio qualificado por motivo fútil. Um inquérito policial foi instaurado para esclarecer todas as circunstâncias do crime.
As investigações apontam que uma discussão por motivos considerados banais pode ter antecedido a agressão. Conforme consta no boletim de ocorrência, testemunhas relataram desentendimentos envolvendo um pedido de bebida, uma discussão relacionada a um par de tênis e ameaças antes do ataque.
Uma mulher é apontada como suspeita nesta fase da investigação, mas, até a elaboração do boletim, ela ainda não havia sido localizada pela Polícia Civil.
Outro homem mencionado nas primeiras informações também foi localizado pelos investigadores. Ele foi ouvido como testemunha no caso e acabou preso por força de um mandado de recaptura relacionado a outro processo, sem ligação direta com o homicídio investigado.
A Polícia Civil segue em busca de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a esclarecer a dinâmica do crime.