A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 40 anos encontrado em um galpão desativado na região central de Piquete. O caso, que inicialmente era tratado como desaparecimento, passou a ser investigado como homicídio qualificado por motivo fútil após a localização do corpo e o avanço das diligências.

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A vítima foi identificada como João Paulo de Faria, conhecido como "Moita". Segundo o boletim de ocorrência, ele estava desaparecido desde a tarde do dia 1º de julho e foi encontrado morto em um imóvel abandonado na rua Antonio Pereira, em uma área pertencente à Imbel, onde funcionava a antiga Padaria do Hugo.