A quinta-feira (9), feriado da Revolução Constitucionalista, começou com frio em diversas regiões do estado de São Paulo. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, os termômetros marcaram 3,9°C, a menor temperatura registrada em território paulista, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

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Durante a madrugada, não houve registro de chuva no estado. O amanhecer foi marcado por temperaturas amenas, sensação de frio e formação de nevoeiro e neblina, principalmente nas regiões sul e leste paulista. A tendência é que esses fenômenos desapareçam ao longo da manhã com o aumento da temperatura provocado pela presença do sol.