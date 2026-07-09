A quinta-feira (9), feriado da Revolução Constitucionalista, começou com frio em diversas regiões do estado de São Paulo. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, os termômetros marcaram 3,9°C, a menor temperatura registrada em território paulista, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
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Durante a madrugada, não houve registro de chuva no estado. O amanhecer foi marcado por temperaturas amenas, sensação de frio e formação de nevoeiro e neblina, principalmente nas regiões sul e leste paulista. A tendência é que esses fenômenos desapareçam ao longo da manhã com o aumento da temperatura provocado pela presença do sol.
Segundo a previsão da Defesa Civil do Estado de São Paulo, o feriado será de tempo estável em praticamente todo o território paulista. Uma massa de ar seco mantém o predomínio de sol entre poucas nuvens, favorecendo tardes mais quentes e noites mais frias, cenário típico do inverno.
Além da grande amplitude térmica, a atuação da massa de ar seco também reduz a umidade relativa do ar, especialmente no interior do estado. A condição aumenta o risco de queimadas e exige atenção da população, principalmente de crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.
Temperaturas
As temperaturas mínimas devem variar entre 10°C e 16°C nas cidades do interior. Já na Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba e litoral, os termômetros devem registrar mínimas entre 16°C e 22°C.
Durante a tarde, o calor ganha força. As máximas podem alcançar entre 30°C e 34°C nas regiões oeste, noroeste e norte do estado. Na faixa central paulista, a previsão indica temperaturas entre 27°C e 30°C, enquanto o leste do estado deve registrar máximas entre 22°C e 27°C.
Outro ponto de atenção é a baixa umidade do ar. Os índices devem ficar entre 25% e 40% no oeste, noroeste, norte e parte da região central, situação considerada de atenção pelos órgãos de monitoramento. No sul paulista, a umidade varia entre 40% e 55%, enquanto no litoral e na faixa leste os índices permanecem mais elevados, entre 60% e 80%, devido à influência da umidade vinda do oceano.
A Defesa Civil recomenda que a população mantenha boa hidratação, evite atividades físicas intensas nos horários mais quentes do dia e acompanhe os alertas meteorológicos, especialmente nas regiões onde a baixa umidade aumenta o risco de incêndios em áreas de vegetação.