09 de julho de 2026
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DE VOLTA PRA CASA

Gabriele é encontrada com vida após quase um mês de buscas em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Gabriele volta para casa em São José dos Campos
Gabriele volta para casa em São José dos Campos

Após quase um mês de angústia, a adolescente Gabriele, de 14 anos, foi encontrada com vida em São José dos Campos.

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Ela estava desaparecida desde a manhã de 10 de junho, quando saiu de sua casa no bairro Jardim Majestic, na região leste da cidade.

Segundo familiares, a jovem foi localizada na rua por um amigo. Ela apresentava desidratação e extrema fraqueza.

A família, que optou por não dar detalhes sobre o ocorrido, informou que Gabriele já está em casa e passa bem.

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