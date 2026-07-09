Após quase um mês de angústia, a adolescente Gabriele, de 14 anos, foi encontrada com vida em São José dos Campos.

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Ela estava desaparecida desde a manhã de 10 de junho, quando saiu de sua casa no bairro Jardim Majestic, na região leste da cidade.