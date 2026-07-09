09 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CLIMA

Inmet alerta para risco de geada no Vale e Serra da Mantiqueira

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/R7
Geada em Campos do Jordão (imagem ilustrativa)
Geada em Campos do Jordão (imagem ilustrativa)

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo potencial para geada em cidades do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira. O aviso é válido entre a madrugada e o início da manhã desta quinta-feira (9), quando as temperaturas devem atingir até 3°C em algumas regiões.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a previsão do Inmet, municípios de maior altitude, como Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí, estão entre as localidades com maior possibilidade de registro de geada nas primeiras horas do dia. O fenômeno ocorre devido à combinação de temperaturas muito baixas e condições favoráveis à formação de gelo sobre a vegetação.

O instituto classifica o alerta como de perigo potencial, indicando baixo risco, mas com possibilidade de prejuízos leves para a agricultura, principalmente em plantações mais sensíveis às baixas temperaturas.

Além do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira, o aviso também engloba cidades do Sul de Minas Gerais, Sul Fluminense, região de Campinas e municípios da Região Metropolitana de São Paulo.

Com a queda acentuada das temperaturas, especialistas orientam produtores rurais a adotarem medidas de proteção para as lavouras mais vulneráveis. A população também deve redobrar os cuidados com idosos, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade, que são os grupos mais afetados pelo frio intenso.

Em situações de emergência, a recomendação é entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.

A previsão reforça o cenário típico do inverno na região, marcado por madrugadas geladas, especialmente nas áreas serranas, onde a formação de geada costuma ser mais frequente nesta época do ano.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários