O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo potencial para geada em cidades do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira. O aviso é válido entre a madrugada e o início da manhã desta quinta-feira (9), quando as temperaturas devem atingir até 3°C em algumas regiões.
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De acordo com a previsão do Inmet, municípios de maior altitude, como Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí, estão entre as localidades com maior possibilidade de registro de geada nas primeiras horas do dia. O fenômeno ocorre devido à combinação de temperaturas muito baixas e condições favoráveis à formação de gelo sobre a vegetação.
O instituto classifica o alerta como de perigo potencial, indicando baixo risco, mas com possibilidade de prejuízos leves para a agricultura, principalmente em plantações mais sensíveis às baixas temperaturas.
Além do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira, o aviso também engloba cidades do Sul de Minas Gerais, Sul Fluminense, região de Campinas e municípios da Região Metropolitana de São Paulo.
Com a queda acentuada das temperaturas, especialistas orientam produtores rurais a adotarem medidas de proteção para as lavouras mais vulneráveis. A população também deve redobrar os cuidados com idosos, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade, que são os grupos mais afetados pelo frio intenso.
Em situações de emergência, a recomendação é entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.
A previsão reforça o cenário típico do inverno na região, marcado por madrugadas geladas, especialmente nas áreas serranas, onde a formação de geada costuma ser mais frequente nesta época do ano.