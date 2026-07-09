O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo potencial para geada em cidades do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira. O aviso é válido entre a madrugada e o início da manhã desta quinta-feira (9), quando as temperaturas devem atingir até 3°C em algumas regiões.

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De acordo com a previsão do Inmet, municípios de maior altitude, como Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí, estão entre as localidades com maior possibilidade de registro de geada nas primeiras horas do dia. O fenômeno ocorre devido à combinação de temperaturas muito baixas e condições favoráveis à formação de gelo sobre a vegetação.