A Prefeitura de São José dos Campos divulgou a programação do aniversário de 259 anos da cidade, que será comemorado no dia 27 de julho. Os eventos terão atividades ligadas à cultura, esporte, lazer, cidadania, fé e entregas para a população.

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Ao longo de todo o mês, moradores e visitantes poderão participar de dezenas de atrações gratuitas promovidas pela Prefeitura e por instituições parceiras em diferentes regiões da cidade.