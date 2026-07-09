A Prefeitura de São José dos Campos divulgou a programação do aniversário de 259 anos da cidade, que será comemorado no dia 27 de julho. Os eventos terão atividades ligadas à cultura, esporte, lazer, cidadania, fé e entregas para a população.
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Ao longo de todo o mês, moradores e visitantes poderão participar de dezenas de atrações gratuitas promovidas pela Prefeitura e por instituições parceiras em diferentes regiões da cidade.
A programação do aniversário contempla shows musicais, festivais, apresentações culturais, atividades para crianças e jovens, eventos esportivos, além da inauguração de novos equipamentos públicos que ampliam a qualidade dos serviços oferecidos aos joseenses.
Destaques
O destaque será a segunda-feira, 27 de julho, data oficial do aniversário da cidade. As comemorações começam às 6h30 com o culto comemorativo na Igreja Cristã Evangélica. Às 8h, acontece o tradicional hasteamento das bandeiras, na Orla do Banhado, seguido, às 9h, da missa solene em ação de graças na Igreja Matriz de São José.
No mesmo dia, a população poderá aproveitar as atrações do Revelando SP, no Parque da Cidade, e do 4º Festival de Inverno, no Parque Vicentina Aranha.
A programação inclui ainda as entregas da nova UBS Vila Industrial, às 11h, e da ampliação dos leitos do Hospital de Retaguarda, às 12h, reforçando os investimentos da Prefeitura na área da saúde.
À tarde, o Parque da Cidade recebe mais uma edição do Conexão Juventude, das 13h às 18h, com atividades esportivas, recreativas e culturais.
Encerrando as comemorações no dia 27 de julho, às 18h, o grupo Demônios da Garoa sobe ao palco do Parque da Cidade. Às 20h, a Orquestra Joseense apresenta o concerto especial no Teatro Municipal (os ingressos devem ser reservados no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo).
Mês de atrações
As comemorações começaram já nos primeiros dias de julho com a abertura da Arena Sanja Gamer, no Museu Municipal, e seguem com certificações do programa Escola 5.0, espetáculos da Cia de Dança de São José dos Campos, atividades do Brincando nas Férias e do programa Tô de Férias, voltado às crianças e adolescentes.
Entre os dias 14 e 23 de julho, São José também recebe os Jogos Regionais, reunindo cerca de 4.000 atletas de cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e Grande São Paulo.
Cultura e música
Um dos grandes destaques da programação é o Revelando SP, que acontece entre os dias 23 e 27 de julho, no Parque da Cidade, com entrada gratuita. O festival reúne gastronomia, artesanato, manifestações culturais e shows de artistas consagrados: Mayck & Lyan, Sérgio Reis, Barra da Saia e Guito, além dos Demônios da Garoa.
O Teatro Municipal também terá uma programação especial durante o mês, com apresentações da Cia de Dança, o espetáculo Thriller Experience – Michael Jackson, concerto da Orquestra Joseense e o tradicional Blues no Municipal.
No Parque Vicentina Aranha, o público poderá conferir o Vale Fashion, entre os dias 21 e 23 de julho, e o 4º Festival de Inverno, de 25 a 27 de julho, reunindo música, gastronomia, economia criativa e atrações para toda a família.
Esporte e cidadania
A Corrida de Aniversário da Cidade será realizada no dia 26 de julho (domingo), com largada no Paço Municipal, reunindo atletas e amantes da corrida de rua.
No dia 25 de julho (sábado), a Prefeitura promove mais uma edição do programa Prefeitura com Você, levando serviços públicos, orientações e atendimento à população na Escola Municipal Luzia Levina, no Jardim Cruzeiro do Sul, na região sul.
Além das ações municipais, a programação comemorativa conta com eventos promovidos por instituições parceiras, como igrejas, centros culturais, shopping centers e outras entidades, ampliando as opções de lazer e entretenimento durante todo o mês.