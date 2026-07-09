A rodovia Presidente Dutra deve receber um intenso fluxo de veículos durante o feriado da Revolução Constitucionalista. A expectativa da concessionária RioSP, responsável pela administração da rodovia, é de que 2,02 milhões de veículos circulem pela estrada entre os dias 8 e 12 de julho, período em que milhares de motoristas seguirão viagem para o interior, litoral e capital paulista.

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Para atender ao aumento da demanda, a concessionária informou que manterá 100% das equipes operacionais em atividade, com monitoramento permanente realizado pelo CCO (Centro de Controle Operacional) e apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal), buscando garantir maior segurança e fluidez no trânsito.