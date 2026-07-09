A rodovia Presidente Dutra deve receber um intenso fluxo de veículos durante o feriado da Revolução Constitucionalista. A expectativa da concessionária RioSP, responsável pela administração da rodovia, é de que 2,02 milhões de veículos circulem pela estrada entre os dias 8 e 12 de julho, período em que milhares de motoristas seguirão viagem para o interior, litoral e capital paulista.
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Para atender ao aumento da demanda, a concessionária informou que manterá 100% das equipes operacionais em atividade, com monitoramento permanente realizado pelo CCO (Centro de Controle Operacional) e apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal), buscando garantir maior segurança e fluidez no trânsito.
Quem pretende viajar deve programar a saída para evitar congestionamentos. Segundo a RioSP, os períodos de maior fluxo serão:
Saída do feriado
8 de julho: previsão de 351.852 veículos, com pico entre 16h e 17h;
9 de julho: expectativa de 351.874 veículos, com maior movimento entre 9h e 11h.
Retorno do feriado
12 de julho: cerca de 384.148 veículos, com tráfego intenso entre 12h e 16h.
A recomendação é que os motoristas antecipem ou adiem a viagem, sempre que possível, para evitar os horários de maior concentração de veículos.
Obras terão restrições durante o feriado
Para reduzir os impactos no trânsito, a RioSP limitará a realização de obras que exigem interdição de faixas em diversos trechos da Via Dutra e da Rio-Santos durante os dias de maior movimentação.
Após o período de restrição, os serviços serão retomados normalmente. Mesmo assim, a concessionária orienta os condutores a respeitarem a sinalização temporária, reduzirem a velocidade e manterem distância segura dos demais veículos ao passarem por áreas em obras.
Neblina exige atenção redobrada
Além do aumento do tráfego, outro fator que exige cuidado dos motoristas nesta época do ano é a neblina, comum entre os meses de junho e setembro, principalmente durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã.
Para alertar os usuários, a RioSP utilizará os Painéis de Mensagens Variáveis instalados ao longo da rodovia e reforçará a sinalização em trechos com maior incidência do fenômeno.
Em situações de baixa visibilidade, a orientação é reduzir gradualmente a velocidade, manter os faróis baixos acesos, evitar ultrapassagens e nunca parar sobre a pista. Caso seja necessário interromper a viagem, o motorista deve procurar um local seguro fora da faixa de rolamento.
Com a combinação entre alto volume de veículos e condições climáticas típicas do inverno, a concessionária reforça que o planejamento da viagem e o respeito às normas de trânsito são fundamentais para garantir um deslocamento mais seguro durante o feriado.