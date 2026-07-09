Uma mulher procurada pela Justiça por homicídio desde 2023 foi localizada e presa em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na terça-feira (7).

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Policiais militares abordaram a suspeita que tentou fornecer dados falsos para não ser reconhecida, mas foi identificada. Após consultas, a equipe constatou o mandado de prisão com validade até 2043 pelo crime de homicídio.