09 de julho de 2026
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CARAGUATATUBA

Procurada por homicídio desde 2023 é presa após tentar enganar PM

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Uma mulher procurada pela Justiça por homicídio desde 2023 foi localizada e presa em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na terça-feira (7). 

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Policiais militares abordaram a suspeita que tentou fornecer dados falsos para não ser reconhecida, mas foi identificada. Após consultas, a equipe constatou o mandado de prisão com validade até 2043 pelo crime de homicídio.

Ela foi conduzida ao plantão policial, onde permaneceu presa e à disposição da Justiça.

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