09 de julho de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Adolescente é apreendido com drogas em casa abandonada no Vale

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Drogas apreendidas na rua Padre Antônio Dalla Via
Drogas apreendidas na rua Padre Antônio Dalla Via

Um adolescente foi apreendido por ato infracional de tráfico de drogas em Pindamonhangaba. A ocorrência foi registrada na terça-feira (7) e também resultou na apreensão de 458 porções de entorpecentes.

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O jovem foi abordado na rua Padre Antônio Dalla Via, em uma casa abandonada conhecida como ponto de venda de ilícitos. Policiais militares perceberam uma movimentação no imóvel e o flagraram separando as drogas. Ele tentou fugir, mas foi detido.

A equipe apreendeu:

  • 230 eppendorfs de cocaína;
  • 208 pedras de crack;
  • 20 porções de maconha;
  • R$ 160,00 em dinheiro.

Ele foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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