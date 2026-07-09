Um adolescente foi apreendido por ato infracional de tráfico de drogas em Pindamonhangaba. A ocorrência foi registrada na terça-feira (7) e também resultou na apreensão de 458 porções de entorpecentes.
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O jovem foi abordado na rua Padre Antônio Dalla Via, em uma casa abandonada conhecida como ponto de venda de ilícitos. Policiais militares perceberam uma movimentação no imóvel e o flagraram separando as drogas. Ele tentou fugir, mas foi detido.
A equipe apreendeu:
- 230 eppendorfs de cocaína;
- 208 pedras de crack;
- 20 porções de maconha;
- R$ 160,00 em dinheiro.
Ele foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.