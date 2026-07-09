Um homem foi preso e uma motocicleta furtada foi recuperada em Campos do Jordão. A ação ocorreu na terça-feira (7).

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Policiais militares da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) atuavam na Operação Inverno, em Campos do Jordão, quando receberam a notificação de entrada do veículo pelo portal da cidade.