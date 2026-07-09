09 de julho de 2026
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OPERAÇÃO INVERNO

Moto furtada em Campinas é recuperada em Campos do Jordão

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Motocicleta furtada em Campinas foi recuperada em Campos do Jordão
Motocicleta furtada em Campinas foi recuperada em Campos do Jordão

 Um homem foi preso e uma motocicleta furtada foi recuperada em Campos do Jordão. A ação ocorreu na terça-feira (7). 

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Policiais militares da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) atuavam na Operação Inverno, em Campos do Jordão, quando receberam a notificação de entrada do veículo pelo portal da cidade.

Com base nas características, localizaram a moto nos fundos de um posto de combustível. Após a abordagem e as consultas, constataram que a moto era produto de furto em Campinas (SP), no dia 17 de junho de 2026.

O condutor recebeu voz de prisão e permaneceu à disposição da Justiça. A motocicleta foi restituída ao proprietário.

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