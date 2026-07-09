São José dos Campos guarda parte da história da Revolução Constitucionalista de 1932, movimento celebrado em 9 de julho. No Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, na região central da cidade, está o túmulo de Euclides Miragaia, joseense que se tornou um dos mártires da Revolução.

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Miragaia tinha 21 anos quando morreu, em 23 de maio de 1932, após ser atingido por tiros durante uma manifestação em São Paulo. Naquele dia, um grupo de manifestantes seguia em direção à sede do Partido Popular Paulista, próxima à Praça da República, quando houve disparos e explosões de granadas.