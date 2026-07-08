O técnico Wilson Júnior sabe que chega ao São José cercado por dúvidas, mas garante que pretende conquistar a confiança do torcedor com trabalho e resultados. O novo comandante da Águia do Vale afirmou que entende a reação da arquibancada e destacou que o desempenho da equipe será a melhor resposta dentro de campo, onde estreia na Copa Paulista dia 20, às 15h, contra o São Caetano, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.

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"Eu lido assim normal, não esperava de outra maneira. Eu acho que faz parte essa desconfiança", afirmou o treinador em entrevista ao programa 'Hora do Esporte', da TV Câmara de São José dos Campos, ao comentar o histórico recente de seus últimos trabalhos. Segundo Wilson, cabe a ele provar sua capacidade no dia a dia e mudar a percepção dos torcedores.