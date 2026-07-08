O técnico Wilson Júnior sabe que chega ao São José cercado por dúvidas, mas garante que pretende conquistar a confiança do torcedor com trabalho e resultados. O novo comandante da Águia do Vale afirmou que entende a reação da arquibancada e destacou que o desempenho da equipe será a melhor resposta dentro de campo, onde estreia na Copa Paulista dia 20, às 15h, contra o São Caetano, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.
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"Eu lido assim normal, não esperava de outra maneira. Eu acho que faz parte essa desconfiança", afirmou o treinador em entrevista ao programa 'Hora do Esporte', da TV Câmara de São José dos Campos, ao comentar o histórico recente de seus últimos trabalhos. Segundo Wilson, cabe a ele provar sua capacidade no dia a dia e mudar a percepção dos torcedores.
"Cabe a mim, dentro do trabalho, mostrar minha competência, meu profissionalismo e, principalmente, os resultados, que é o que o torcedor mais vai ver", declarou.
Outro ponto destacado pelo treinador foi a estrutura encontrada no clube. Wilson disse que, diferentemente de experiências anteriores, poderá concentrar seus esforços exclusivamente na preparação da equipe, contando com uma gestão integrada entre diretoria, comissão técnica e demais departamentos.
"Hoje me preocupo só com o futebol. O clube tem me dado toda a estrutura de trabalho para eu poder fazer isso", ressaltou.
Na montagem do elenco, o técnico reconheceu as dificuldades impostas pelo mercado, mas explicou que a diretoria preferiu esperar jogadores que realmente pudessem elevar o nível do grupo. A estratégia, segundo ele, foi mesclar atletas experientes com jovens de potencial.
"A gente procurou esperar as situações de jogadores que poderiam vir e focarmos só nesse campeonato", afirmou.
Wilson também adiantou como pretende ver o São José em campo. O treinador revelou que suas equipes costumam atuar de maneira intensa, pressionando o adversário e propondo o jogo, independentemente do esquema tático utilizado.
"Já vamos ter uma cara dentro do que eu penso: um time intenso, que propõe o jogo e com muita agressividade", disse.
Apesar da derrota por 1 a 0 para o Paulista no primeiro jogo-treino da pré-temporada, o comandante avaliou positivamente a atuação da equipe. Segundo ele, o resultado teve pouca importância diante dos testes realizados e da evolução apresentada pelos jogadores.
"O desenho já teve. Os ajustes nós vamos fazendo, mas o desenho que nós pensamos eles conseguiram fazer. Isso me deixou bem satisfeito", avaliou.
Por fim, Wilson Júnior deixou claro qual será a meta do São José na Copa Paulista. Embora pregue respeito aos adversários, ele afirmou que o clube precisa assumir o protagonismo desde o início da competição.
"O nosso objetivo é ser campeão. Não tem outro objetivo. A gente tem que entrar com protagonismo e trabalhar para buscar esse título. Mas tem que respeitar e a Copa do Mundo é um exemplo disso", afirmou.