Uma mulher de 46 anos foi agredida pelo próprio filho, de 24 anos, após uma discussão motivada por um pedido para que ele procurasse emprego. A vítima sofreu agressões com chutes e pedradas, enquanto o suspeito fugiu antes da chegada da polícia. O caso é investigado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As agressões ocorreram na noite de sábado (4), em João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, a violência aconteceu na residência da família, localizada no bairro Mangabeiras.