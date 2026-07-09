09 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA

Mandou o filho trabalhar, mas levou pedradas e voadoras

Por Da Redação | João Pinheiro (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
Mandou o filho trabalhar, mas levou pedradas e voadoras
Mandou o filho trabalhar, mas levou pedradas e voadoras

Uma mulher de 46 anos foi agredida pelo próprio filho, de 24 anos, após uma discussão motivada por um pedido para que ele procurasse emprego. A vítima sofreu agressões com chutes e pedradas, enquanto o suspeito fugiu antes da chegada da polícia. O caso é investigado.

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As agressões ocorreram na noite de sábado (4), em João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, a violência aconteceu na residência da família, localizada no bairro Mangabeiras.

De acordo com o relato da vítima, a discussão começou depois que ela pediu ao filho que buscasse um trabalho. Durante o desentendimento, o jovem a atacou com um chute e, em seguida, utilizou pedras para continuar as agressões.

Quando os policiais militares chegaram ao imóvel, o suspeito já havia deixado o local e não foi encontrado.

A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar o caso. As investigações seguem em andamento, e novas informações deverão ser divulgadas conforme o avanço das diligências.

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