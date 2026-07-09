Um homem de 25 anos morreu após uma tentativa de assalto a uma loja de colchões na tarde de terça-feira (7). O suspeito foi baleado pelo proprietário do estabelecimento depois de invadir o local armado e ameaçar funcionários. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

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O caso ocorreu em Sumaré, no interior de São Paulo, em uma loja localizada na Avenida Rebouças. Segundo a Polícia Civil, o comerciante reagiu à ação criminosa e efetuou disparos contra o assaltante.