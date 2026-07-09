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LEGÍTIMA DEFESA

VÍDEO: Tentou roubar loja, mas morreu baleado por dono que é CAC

Por Da Redação | Sumaré (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Tentou roubar loja, mas morreu baleado por dono que é CAC
Tentou roubar loja, mas morreu baleado por dono que é CAC

Um homem de 25 anos morreu após uma tentativa de assalto a uma loja de colchões na tarde de terça-feira (7). O suspeito foi baleado pelo proprietário do estabelecimento depois de invadir o local armado e ameaçar funcionários. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

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O caso ocorreu em Sumaré, no interior de São Paulo, em uma loja localizada na Avenida Rebouças. Segundo a Polícia Civil, o comerciante reagiu à ação criminosa e efetuou disparos contra o assaltante.

O suspeito foi encaminhado ao Hospital Estadual, onde morreu após dar entrada na unidade. De acordo com a investigação, o dono da loja possui registro de arma como CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) e, até o momento, não foi preso, já que a polícia entendeu que ele agiu em legítima defesa.

As investigações também apontam que um segundo envolvido aguardava o comparsa do lado de fora do estabelecimento em uma motocicleta. Após os disparos, ele fugiu e ainda não foi localizado. O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de latrocínio e homicídio, e segue sob investigação.

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