Duas mulheres foram presas preventivamente nesta quarta-feira (8), suspeitas de envolvimento na morte de um homem de 51 anos. Segundo a investigação, o crime teria sido planejado por cerca de um mês, e a vítima morreu por afogamento após ingerir uma grande quantidade de medicamento de uso controlado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil, uma das suspeitas, de 39 anos, mantinha um relacionamento com a vítima e teria arquitetado o homicídio com a ajuda de uma amiga.