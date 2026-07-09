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HOMICÍDIO

Mulher é presa com amiga por dopar e matar namorado afogado

Por Da Redação | Alto Paranaíba (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Mulher é presa com amiga por dopar e matar namorado afogado
Mulher é presa com amiga por dopar e matar namorado afogado

Duas mulheres foram presas preventivamente nesta quarta-feira (8), suspeitas de envolvimento na morte de um homem de 51 anos. Segundo a investigação, o crime teria sido planejado por cerca de um mês, e a vítima morreu por afogamento após ingerir uma grande quantidade de medicamento de uso controlado.

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O caso ocorreu na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil, uma das suspeitas, de 39 anos, mantinha um relacionamento com a vítima e teria arquitetado o homicídio com a ajuda de uma amiga.

O laudo de necropsia apontou que a causa da morte foi afogamento. No entanto, o exame também identificou elevada concentração de medicamento de uso controlado no organismo da vítima, informação que reforçou a linha de investigação adotada pela polícia.

As duas mulheres, de 39 e 51 anos, haviam sido indiciadas no fim de junho e respondiam ao processo em liberdade. Com o avanço das investigações, a Justiça decretou a prisão preventiva das suspeitas, que foi cumprida em uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar.

As identidades das investigadas não foram divulgadas. O caso segue sob apuração pelas autoridades.

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