08 de julho de 2026
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CRIME

Homem é preso após roubar malote com R$ 80 mil em Campos

Por Leandro Vaz | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem foi preso após crime
Homem foi preso após crime

Um homem foi preso em flagrante, poucas horas depois de roubar um malote com cerca de R$ 80 mil em Campos do Jordão. O crime aconteceu na região do Capivari.

Segundo a Polícia Civil, o assalto ocorreu por volta das 15h. O suspeito teria abordado a vítima usando um simulacro de arma de fogo e levado o dinheiro, que seria utilizado para o pagamento de funcionários de uma empresa da cidade.

Após o registro da ocorrência, equipes da Polícia Civil iniciaram buscas e, com apoio de trabalho de investigação e inteligência, identificaram o suspeito e conseguiram localizá-lo ainda no mesmo dia.

Durante a ação, os policiais recuperaram todo o valor roubado, apreenderam o simulacro usado no crime e recolheram a motocicleta utilizada na fuga.

O homem foi levado à Delegacia de Campos do Jordão, onde foi autuado em flagrante por roubo. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

O dinheiro foi devolvido aos representantes da empresa, garantindo a continuidade do pagamento dos funcionários.

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