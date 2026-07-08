Um homem foi preso em flagrante, poucas horas depois de roubar um malote com cerca de R$ 80 mil em Campos do Jordão. O crime aconteceu na região do Capivari.

Segundo a Polícia Civil, o assalto ocorreu por volta das 15h. O suspeito teria abordado a vítima usando um simulacro de arma de fogo e levado o dinheiro, que seria utilizado para o pagamento de funcionários de uma empresa da cidade.

Após o registro da ocorrência, equipes da Polícia Civil iniciaram buscas e, com apoio de trabalho de investigação e inteligência, identificaram o suspeito e conseguiram localizá-lo ainda no mesmo dia.