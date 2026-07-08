O envio da localização em tempo real pelo WhatsApp foi a última tentativa de um empresário de pedir ajuda antes de ser morto. Mantido em cárcere no porta-malas do próprio carro, ele enviou mensagens de áudio, compartilhou sua localização e identificou o homem que, segundo relatou, o mantinha sequestrado. O empresário e o irmão foram encontrados mortos, e um suspeito foi preso.
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O sequestro ocorreu no último domingo (5), em Ouricuri, no sertão de Pernambuco. As vítimas foram identificadas como Edvaldo Souza Salviano, de 41 anos, e Edmilson Souza Salviano, de 49 anos. Os corpos foram localizados posteriormente no município de Exu.
Antes de morrer, Edvaldo enviou mensagens à esposa e a um amigo relatando que estava sob a mira de um homem armado. Ele também compartilhou a localização em tempo real na tentativa de facilitar o resgate.
De acordo com as investigações, um amigo recebeu as mensagens às 11h58 e, ao perceber a gravidade da situação, passou a acompanhar o deslocamento indicado pelo GPS enquanto tentava acionar a Polícia Militar.
O principal suspeito do crime, identificado como Lázaro José da Silva Filho, conhecido como "Novinho", foi preso em flagrante. Após audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em preventiva. A Polícia Civil segue investigando a motivação e a participação de outras pessoas no crime.