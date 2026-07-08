O envio da localização em tempo real pelo WhatsApp foi a última tentativa de um empresário de pedir ajuda antes de ser morto. Mantido em cárcere no porta-malas do próprio carro, ele enviou mensagens de áudio, compartilhou sua localização e identificou o homem que, segundo relatou, o mantinha sequestrado. O empresário e o irmão foram encontrados mortos, e um suspeito foi preso.

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O sequestro ocorreu no último domingo (5), em Ouricuri, no sertão de Pernambuco. As vítimas foram identificadas como Edvaldo Souza Salviano, de 41 anos, e Edmilson Souza Salviano, de 49 anos. Os corpos foram localizados posteriormente no município de Exu.