Um homem de 39 anos foi encontrado morto na noite de terça-feira (7), após desaparecer durante o dia. Pouco depois de receber a notícia da morte do irmão, uma familiar passou mal e também morreu. As circunstâncias dos dois óbitos serão apuradas pelas autoridades.

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O caso ocorreu em Campo Grande do Piauí. A vítima foi identificada como Adonias Hermínio da Silva. Segundo informações confirmadas pela Polícia Militar, ele havia saído de casa durante o dia e não retornou, o que levou familiares a iniciarem buscas.