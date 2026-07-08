Um homem de 30 anos ficou ferido após reagir a um assalto, atropelar o suspeito e ser baleado durante a ação. O criminoso conseguiu fugir de motocicleta, e o caso passou a ser investigado pela polícia.

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A ocorrência foi registrada na noite de domingo (5), no Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o suspeito é atingido pelo carro da vítima.