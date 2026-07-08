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VIOLÊNCIA

VÍDEO: reagiu a assalto, atropelou bandido, mas acabou baleado

Por Da Redação | São Paulo (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Reagiu a assalto, atropelou bandido, mas acabou baleado
Reagiu a assalto, atropelou bandido, mas acabou baleado

Um homem de 30 anos ficou ferido após reagir a um assalto, atropelar o suspeito e ser baleado durante a ação. O criminoso conseguiu fugir de motocicleta, e o caso passou a ser investigado pela polícia.

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A ocorrência foi registrada na noite de domingo (5), no Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o suspeito é atingido pelo carro da vítima.

Na sequência, o motorista desce do veículo para confrontar o assaltante. O criminoso, então, saca uma arma e efetua disparos contra o homem antes de retornar à motocicleta e deixar o local.

Segundo informações da polícia, o motorista perseguia o suspeito, que teria praticado um assalto momentos antes na região. A vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital, enquanto o autor dos disparos segue sendo procurado.

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