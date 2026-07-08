O corpo de um menino identificado como Peterson Ykaro foi encontrado na noite de segunda-feira (6), após horas de buscas. O principal suspeito do crime é o tio-avô materno da vítima, de 46 anos, que foi preso em flagrante e nega participação no homicídio. O caso é investigado pela Polícia Civil.
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O crime ocorreu em Maceió, em Alagoas. Segundo as investigações, o pai da criança tentou devolvê-la à mãe, mas, ao não encontrá-la, decidiu deixar o menino sob os cuidados dos tios-avós.
De acordo com a apuração policial, imagens de câmeras de segurança e relatos de testemunhas mostram a criança caminhando de mãos dadas com o suspeito em direção a uma área de matagal. Pouco tempo depois, o homem foi visto retornando sozinho.
Com o desaparecimento do menino, familiares iniciaram buscas na região e encontraram o corpo em um terreno baldio. Ao lado da vítima, havia um aparelho celular que, segundo a investigação, seria do suspeito.
O homem foi preso em flagrante por policiais militares poucas horas após o desaparecimento da criança. Ele nega as acusações, enquanto a Polícia Civil prossegue com as investigações para esclarecer a dinâmica e a motivação do crime.